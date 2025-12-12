ICSI Admit Card Dec 2025: सीएस दिसंबर सेशन परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

ICSI Admit Card Dec 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया (ICSI) ने सेक्रेटरी (CS) एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन्होंने इस एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड करवाया था. वो ऑफिशियल पोर्टल icsi.edu पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर लें. एडमिट कार्ड चेक करने और डाउनलोड करने के लिए, एप्लिकेंट को रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी. एडिमट कार्ड के बिना परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा. ये एग्जाम 22 से 29 दिसंबर, 2025 तक शुरू होने वाले हैं.

कैसे डाउनलॉड करें ICSI एडमिट कार्ड (ICSI Admit Card)

ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. एग्जामिनेशन और फिर एडमिट कार्ड सेक्शन में जाएं. अपना प्रोग्राम और सेशन चुनें अपना 17-अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और एडिमट कार्ड पर क्लिक कर दें कॉपी डाउनलोड करें और एंट्री के लिए एक हार्ड कॉपी प्रिंट कर लें.

ICSI एग्जाम से जुड़ी गाइडलाइंस:

एग्जाम वाले दिन परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक घंटे पहले पहुंचना होगा. परीक्षा केंद्र में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश मिलेगा जिनके पास एडमिट कार्ड का ओरिजिनल प्रिंटेड होना ज़रूरी है.

मोबाइल फोन पर कोई सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी.

बैकअप और भविष्य के रेफरेंस के लिए एडमिट कार्ड की कई फोटोकॉपी रखें.

एग्जाम हॉल के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, हाथ से लिखे या प्रिंटेड नोट्स, किताबें, या कोई भी स्टडी मटीरियल जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना पूरी तरह से मना है.

नियम तोड़ने पर डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है.

इस क्लिक पर जाकर करें एडिमट कार्ड डाउनलोड- ICSI Admit Card