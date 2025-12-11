खान सर के इस स्टूडेंट ने UPSC में रचा इतिहास, अब टीचर ने मांग ली ये खास गुरु दक्षिणा

IAS Raj Krishna Jha Success Story: बिहार के सीतामढ़ी के राज कृष्ण झा ने साल 2024 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 8वां स्थान हासिल किया था और अब उन्हें बिहार का कैडर मिला गया है. UPSC परीक्षा को पास करने के बाद राज कृष्ण झा अपने गुरु खान सर से मिलने के लिए गए थे और इस दौरान खान सर (IAS Raj Krishna Jha Khan Sir) ने राज कृष्ण झा से एक खास चीज मांगी थी. अपने होनहार छात्र से कहा था कि जब आपको बिहार कैडर मिलेगा और पटना के डीएम बनकर आयेंगे तब रुन्नीसैदपुर की स्पेशल मिठाई बालूशाही लेकर आना. वहीं अब राज कृष्ण झा को बिहार कैडर मिला गया है.

IAS राज कृष्ण झा के कितने अंक आए थे (Raj Krishna Jha UPSC Marksheet)

राज कृष्ण झा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कुल 1031 मार्क्स हासिल किए थे. राज कृष्ण झा के लिखित परीक्षा में 831 अंक आए थे. जबकि इंटरव्यू में राज कृष्ण झा ने 200 अंक हासिल किए थे. जिसके साथ ही वो 8वी रैंक लेकर .

यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2024 में पास होने वाले कैंडिडेट्स के लिए कैडर अलॉटमेंट लिस्ट हाल ही में जारी की गई है, लिस्ट के अनुसार इस साल बिहार को 10 नए IAS ऑफिसर मिले हैं.

राज कृष्ण झा की शिक्षा और डिग्री (Raj Krishna Jha UPSC Education Qualification)

राज कृष्ण झा का नाता बिहार राज्य से है. लेकिन अपनी प्रारंभिक पढ़ाई नेपाल से की है. दरअसल नेपाल के झापा जिले में राज कृष्ण के पिता नौकरी करके थे. वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे. इसलिए राज कृष्ण झा उनके साथ ही रहते थ और नेपाल से ही उन्होंने पढ़ाई की. कई साल नेपाल में बिताने के बाद वो बिहार के मुजफ्फरपुर आ गए और यहां के लंगट सिंह कॉलेज से आगे की पढाई की. 12 वीं कक्षा पास करने के बाद उन्होंने मोतीलाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रयागराज में दाखिला लिया और यहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री की.

राज कृष्ण झा की चुने गए विषय

यूपीएससी एग्जाम देने से पहले राज कृष्ण BPCL में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करते थे. उन्होंने कुल के 5वें प्रयास (Raj Krishna Jha UPSC Attempt) में यूपीएससी परीक्षा को पास किया है. बात की जाए उनके विषय चुनाव की तो उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी को ऑप्शनल (Raj Krishna Jha UPSC optional subject) रखा था. जबकि उनका मुख्य विषय जियोग्राफी था.