Renewable energy expert बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करें, जान लें पूरी डिटेल

Renewable energy expert : आज के समय में अच्छी सैलरी पैकेज वाले बहुत से कोर्स आ गए हैं, जिनमें से ज्यादातर के बारे में लोगों को पता ही नहीं है. आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट बहुत ट्रेंड में है. कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है. साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. आप साइंस लेकर रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपर्ट बन सकते हैं. अगर आप भी रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन-सी पढ़ाई करनी होगी और किस तरह की स्पेशलाइजेशन आपके काम आएगी, इस आर्टिकल में विस्तार से बता रहे हैं.\

रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट बनने के लिए आपको साइंस और इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों में पढ़ाई करनी चाहिए. यह एक ऐसी फील्ड है जिसमें टेक्निकल के साथ-साथ पर्यावरण और आर्थिक पहलुओं की भी समझ होना बहुत जरूरी है.

कैसे करें एक्सपर्ट बनने की शुरुआत

एक्सपर्ट बनने के लिए आपकी पढ़ाई की शुरुआत 12वीं से ही शुरू हो जाती है. इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स) या बायोलॉजी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए. ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग या साइंस के डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आधार बनते हैं.

कब और कैसे करें शुरुआत?

ग्रेजुएशन- 12वीं साइंस में करने के बाद आप कुछ खास इंजीनियरिंग ब्रांच में ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं. मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर सकते हैं. इसमें मशीन, उपकरण और एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम को डिजाइन करना शामिल है. इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग कर सकते हैं. इसमें बिजली उत्पादन, वितरण और ग्रिड इंटीग्रेशन की जानकारी मिलती है. केमिकल में भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं. इसमें बायोमास और बायो फ्यूल से संबंधित एनर्जी सिस्टम पर काम होता है.

स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ के विकल्प

आप रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग या एनर्जी मैनेजमेंट जैसे स्पेशलाइज्ड कोर्स भी चुन सकते हैं. ग्रेजुएशन के बाद, आप अपनी स्पेशलाइजेशन को और गहरा करने के लिए मास्टर्स की डिग्री ले सकते हैं. आप रिन्यूएबल एनर्जी में एम.टेक कर सकते हैं. इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट में एमएससी भी कर सकते हैं. जो लोग रिसर्च और नई तकनीक विकसित करने में रुचि रखते हैं, वे पीएचडी कर सकते हैं.