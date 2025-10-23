भारत का पहला MBA कॉलेज कौन सा है? जानिए 70 साल पुराने IISWBM की कहानी

India First MBA College: ग्रेजुएशन के बाद लाखों स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कोर्स करते हैं. ज्यादातर का सपना टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन यानी IIM से पढ़ने का होता है. आईआईएम के अलावा भी देश-विदेश में कई मैनेजमेंट स्कूल-कॉलेज हैं, जहां टॉप की पढ़ाई होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का पहला मैनेजमेंट कॉलेज कौन सा है. दरअसल, भारत में मैनेजमेंट की पढ़ाई नई नहीं है. इसका इतिहास 70 साल पुराना है. देश का पहला MBA कॉलेज IISWBM (Indian Institute of Social Welfare and Business Management) है. आइए जानते हैं ये कहां है, इसकी रैकिंग क्या है और यहां एडमिशन कैसे मिलता है.

स्थापना और इतिहास

IISWBM कोलकाता में है. इसकी शुरुआत 1953 में पश्चिम बंगाल के तत्कालिन मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय के नेतृत्व में हुई. कॉलेज के पहले निदेशक प्रोफेसर दीजेंद्र कुमार सान्याल थे. भवन की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी. आज यह कॉलेज लगभग 70 साल पुराना है और भारत में MBA एजुकेशन का पहला केंद्र माना जाता है.

IISWBM की रैंकिंग क्या है

IISWBM भारत के टॉप MBA कॉलेजों में शामिल है, हालांकि FMS दिल्ली और IIMs की तुलना में थोड़ा पीछे है. IIRF रैंकिंग 2024 में इसे टॉप प्राइवेट बी स्कूल्स में 49वीं रैंक मिली थी. Outlook रैंकिंग 2025 इस कॉलेज की पोजिशन 22वीं है. वहीं, यह कोलकाता का तीसरा और पश्चिम बंगाल का चौथा टॉप मैनेजमेंट कॉलेज है.

IISWBM में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी

1. MBA या MSW कोर्स के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% अंक होने चाहिए. इसमें SC, ST और PwD कैटेगरी के स्टूडेंट्स को छूट मिल सकती है.

2. PhD कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री में 50% अंक अनिवार्य हैं.

3. MBA एग्जिक्यूटिव कोर्स में दाखिला लेने के लिए एक्सपीरिएंस जरूरी हो सकता है.

IISWBM में एंट्रेस एग्जाम

MBA और MSW में एडमिशन CAT, MAT, CMAT, ATMA, JEMAT, XAT, GATE या GMAT स्कोर से मिलता है. कैट 2024 में करीब 55 पर्सेंटाइल कट-ऑफ वालों को एडमिशन मिला था. वहीं, MSW या डिप्लोमा के लिए रिटेन एग्जेम, ग्रुप डिस्कशन (GD) और पर्सनल इंटरव्यू (PI) से गुजरना पड़ता है.

IISWBM में एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करें

ऑफिशियल वेबसाइट www.iiswbm.edu पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आप चाहें तो कैंपस से आवेदन पत्र भी ले सकते हैं. एमबीए में अप्लाई करने के लिए फीस 1,500 रुपए है. आवेदन फॉर्म के साथ आपको CAT या अन्य प्रवेश परीक्षा स्कोर, 10वीं-12वीं और ग्रेजुएशन मार्कशीट, वर्क एक्सपीरिएंस या कैटेगरी सर्टिफिकेट जमा करने पड़ते हैं.

IISWBM में सीटों की संख्या कितनी है

MBA (Day)- 120 सीटें हैं

MBA (Evening)- 60 सीटें

MBA-PS (Public Systems)- 60 सीटें

MBA-HRM- 60 सीटें

कुल MBA सीटें- 420 (अनुमानित)

IISWBM में कोर्स और फीस

MBA (Day/Evening)- 4.36 लाख रुपए सालाना

MBA-PS- 4.36 लाख रुपए प्रति साल

MSW- 1.5 से 2 लाख रुपए साल

PG डिप्लोमा- 1 से 2 लाख साल

IISWBM में प्लेसमेंट और करियर कैसा है

IISWBM का प्लेसमेंट रेट करीब 95% है. इसका एवरेज पैकेज 4.72 से लेकर 6.2 लाख एनुअल जाता है. टॉप कंपनियां जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं, उनमें TCS, नील्सन, फिलिप्स, डाबर, HDFC, अमेजन, ITC और Cognizant हैं. 2024 में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल हुए थे, जिनमें से 190 से ज्यादा को टॉप कंपनियों में जॉब मिली.

IISWBM में क्या-क्या सुविधाएं हैं

लाइब्रेरी- 53,000 से ज्यादा किताबें, 84 जर्नल्स, ई-बुक्स

हॉस्टल- लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था

अन्य फैसेलिटी- वाईफाई, जिम, ऑडिटोरियम, एयर-कंडिशन्ड क्लासरूम, कंप्यूटर सेंटर, स्पोर्ट्स

ये भी पढ़ें-