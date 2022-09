Engineer's Day 2022: इंजीनियर डे का इतिहास, Quotes और सबसे बेहतर स्पीच लिखने का तरीका यहां देखें

Personality Development Tips: आप भी बन सकते हैं अच्छा स्पीकर, 4 बातों को फॉलो करें और वक्ता बनें

Engineer's Day 2022: अभियंता दिवस का इतिहास

इंजीनियर्स डे की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1968 में सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर की गई थी. तब से, यह दिन उन सभी इंजीनियरों को सम्मानित करने और उन्हें जानने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने एक आधुनिक और विकसित भारत के विकास में योगदान दिया है और आज भी विकास के लिए तत्पर हैं.

IELTS Exam: विदेश में चाहते हैं पढ़ना या जॉब करना तो देना होगा ये एग्जाम, तभी जा पाएंगे फॉरेन

Engineer's Day 2022: Quotes

I take the vision which comes from dreams

and apply the magic of science and mathematics,

adding the heritage of my profession

and my knowledge of nature's materials

to create a design.

I organize the efforts and skills of my fellow workers

employing the capital of the thrifty

and the products of many industries,

and together we work toward our goal

undaunted by hazards and obstacles.

And when we have completed our task

all can see

that the dreams and plans have materialized

for the comfort and welfare of all.

I am an Engineer

I serve mankind

by making dreams come true.

Engineer's Day 2022: अभियंता दिवस पर स्पीच कैसे लिखें?

आदरणीय शिक्षकों को मेरा प्रणाम और मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. आज हम सब यहां इंजीनियर डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं. भारत में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस (Engineer's Day) मनाया जाता है. 15 सितंबर को ही इंजीनियर डे मनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, इस दिन भारत के पहले इंजीनियर डॉ मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है. 15 सितंबर 1860 को कर्नाटक में जन्में एम विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी दूरदर्शिता और समर्पण के साथ भारत में कुछ असाधारण योगदान दिया. उन्हें अब तक के सबसे महान इंजीनियरों के रूप में जाना जाता है. उनके योगदान के कारण उन्हें वर्ष 1955 में भारत के सर्वोच्च राज्य पुरस्कार "भारत रत्न" से सम्मानित किया गया था. उन्हें जल संसाधनों के दोहन, कई नदी बांधों, पुलों के सफल डिजाइन अथवा निर्माण और पूरे भारत में सिंचाई और पेयजल योजनाओं को संचालित करने में उनकी प्रतिभा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया था. बिना इंजीनियर की दुनिया बिना पहियों वाली बाइक की तरह है.

चल रही सरकारी नौकरी वैकेंसी देखें

T20I Cricket : विराट कोहली ने रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे