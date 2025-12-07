DRDO Vacancy 2025: डीआरडीओ में निकली 764 पदों पर भर्ती, प्रोसेस और योग्यता जानें यहां

DRDO Job Application: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका दिया है. DRDO ने CEPTAM 11 भर्ती 2025 का जॉब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत कुल 764 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. जो इस सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं. यहां नौकरी करने वाले को बेहतर सुविधा के साथ-साथ अच्छी सैलरी भी मिलती है. इस वैकेंसी के जरिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन A के पदों को भरा जाएगा. आवेदन केवल DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे

पद और सैलरी डिटेल्स

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B (STA B)- 561 पद इन पदों के लिए 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी मिलेगी.

टेक्नीशियन A (Tech A) के लिए 203 पद हैं इन पदों के लिए 19,900 से 63,200 तक सैलरी मिलेगी.

DRDO Job Application Notification

शैक्षणिक योग्यता

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, सिविल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, लाइब्रेरी साइंस विषय में बैचलर डिग्री या इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी/कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए.

टेक्नीशियन A पदों के लिए 10वीं पास के साथ मान्यता प्राप्त ट्रेड में ITI/NTC/NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए. ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, सीएनसी ऑपरेटर, सीओपीए, ड्राफ्ट्समैन, फोटोग्राफर आदि.

आयु सीमा

कम से कम 18 वर्ष साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित की गई है. (आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.

