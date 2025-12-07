विज्ञापन

DRDO Vacancy 2025: डीआरडीओ में निकली 764 पदों पर भर्ती, प्रोसेस और योग्यता जानें यहां

DRDO Job Application: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) में कई पदों के लिए वैकेंसी निकली है. एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

Read Time: 2 mins
Share
DRDO Vacancy 2025: डीआरडीओ में निकली 764 पदों पर भर्ती, प्रोसेस और योग्यता जानें यहां
नई दिल्ली:

DRDO Job Application: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका दिया है. DRDO ने CEPTAM 11 भर्ती 2025 का जॉब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत कुल 764 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. जो इस सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं. यहां नौकरी करने वाले को बेहतर सुविधा के साथ-साथ अच्छी सैलरी भी मिलती है.  इस वैकेंसी के जरिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन A के पदों को भरा जाएगा. आवेदन केवल DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे  

पद और सैलरी डिटेल्स 

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B (STA B)- 561 पद  इन पदों के लिए 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी मिलेगी.
टेक्नीशियन A (Tech A) के  लिए 203 पद हैं इन पदों के लिए 19,900 से 63,200 तक  सैलरी मिलेगी.

DRDO Job Application Notification 

शैक्षणिक योग्यता

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B के पदों के लिए उम्मीदवारों के पास  मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, सिविल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, लाइब्रेरी साइंस विषय में  बैचलर डिग्री या इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी/कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए.  

टेक्नीशियन A पदों के लिए 10वीं पास के साथ मान्यता प्राप्त ट्रेड में ITI/NTC/NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए. ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, सीएनसी ऑपरेटर, सीओपीए, ड्राफ्ट्समैन, फोटोग्राफर आदि.

आयु सीमा 

कम से कम 18 वर्ष साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित की गई है. (आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.

ये भी पढ़ें-8th Pay Commission: किस वेतन आयोग में बढ़ी थी बंपर सैलरी? इतने हजार का हुआ था इजाफा
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
DRDO Job Vacancies, DRDO Job Application, Drdo Jobs, DRDO JRF Recruitment, DRDO Joint Director Death Mystery
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com