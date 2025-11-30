Delhi Nursery Admission: दिल्ली स्कूलों में एडमिशन के लिए मानदंड जारी,जानें पूरा शेड्यूल

Delhi School Admission 2026: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी (प्री-स्कूल), किंडरगार्टन (केजी) और कक्षा पहली में एडमिशन के लिए अपने मानदंड (Criteria) जारी कर दिए हैं. इस साल भी एडमिशन प्रक्रिया में 'स्कूल से घर की दूरी' को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, जो अभिभावकों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है. अधिकांश स्कूलों द्वारा जारी किए गए मानदंडों में दूरी ही सबसे अधिक वाला पैरामीटर है. कई स्कूलों ने 100 में से 55 से लेकर 80 नंबर तक इसी मानदंड को दिए हैं.

इन स्कूलों में एडमिशन के लिए मांडदंड

इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल (द्वारका) स्कूल ने 0 से 12 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले आवेदकों को अधिकतम 55 अंक आवंटित किए हैं. इसके बाद 12-15 किलोमीटर के लिए 45 अंक और 15 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 35 नंबर तय किए गए हैं.पहले से पढ़ रहे भाई-बहन, पूर्व छात्र और कर्मचारियों के बच्चे के लिए 15-15 नंबर दिए गए हैं.

टैगोर इंटरनेशनल स्कूल (ईस्ट ऑफ कैलाश): में एडमिशन के लिए 4 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले या स्कूल परिवहन वाले इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए 50 नंबर तय किए गए हैं

अन्य कैटगरी 'बच्चे की स्थिति' के तहत, पहले जन्मे बच्चे के लिए 30 अंक और दूसरे जन्मे बच्चे के लिए 20 नंबर हैं. भाई-बहनों, पूर्व छात्रों और कर्मचारियों के बच्चों के लिए 10-10 नंबर हैं.

आईटीएल इंटरनेशनल स्कूल (द्वारका): प्राचार्य सुधा आचार्य ने भी पुष्टि की है कि उनके मापदंड भी मुख्य रूप से दूरी, भाई-बहनों, पूर्व छात्रों और कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता देने पर केंद्रित रहेंगे.

एडमिशन का पूरा शेड्यूल (DOE द्वारा जारी)

शिक्षा निदेशालय (DOE) ने प्रवेश का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है.

मानदंड अपलोड करने की अंतिम आखिरी तारीख, 28 नवंबर, 2025 तक (स्कूलों द्वारा).

आवेदन फॉर्म 4 दिसंबर, 2025 से उपलब्ध होंगे.

आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर, 2025.

सभी आवेदकों का विवरण अपलोड 9 जनवरी, 2026 तक

प्रत्येक बच्चे को दिए गए अंक जारी 16 जनवरी, 2026 तक.

पहली चयन/प्रतीक्षा सूची जारी 23 जनवरी, 2026.

दूसरी चयन सूची जारी 9 फरवरी, 2026 है.

एडमिशन की प्रक्रिया की आखिरी तारीख 19 मार्च 2026.

