Which is the world toughest exam: दुनिया में ऐसी कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिन्हें पास करना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है. इनमें भारत की JEE (Joint Entrance Examination) और चीन की Gaokao परीक्षा की सबसे अधिक चर्चा होती है. दोनों ही परीक्षाएं छात्रों के भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों में से कौन सी परीक्षा ज्यादा कठिन है.

क्या है चीन का Gaokao परीक्षा

Gaokao चीन की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा है. यह परीक्षा हर साल लाखों छात्रों द्वारा दी जाती है और देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मुख्य माध्यम है. चीन में Gaokao को छात्रों के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा माना जाता है. एक अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए इस परीक्षा में अच्‍छा प्रदर्शन जरूरी होता है.

Gaokao की खास बात यह है कि इसमें छात्रों का मूल्यांकन कई विषयों में किया जाता है और परीक्षा का परिणाम उनके करियर की दिशा तय कर सकता है. चीन में इस परीक्षा को लेकर छात्रों और परिवारों पर काफी दबाव रहता है.

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क्या है भारत की JEE परीक्षा

भारत में JEE परीक्षा इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. इसके दो चरण होते हैं- JEE Main और JEE Advanced. खासकर JEE Advanced को दुनिया की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में गिना जाता है. इसके जरिए IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला मिलता है.

हर साल लाखों छात्र JEE Main में शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से केवल चुनिंदा छात्र ही JEE Advanced तक पहुंच पाते हैं. परीक्षा में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए गहरी समझ जरूरी होती है.

कौन सी परीक्षा ज्यादा कठिन है?

अगर प्रतिस्पर्धा और मानसिक दबाव की बात करें तो Gaokao बेहद कठिन मानी जाती है, क्योंकि यह चीन के करोड़ों छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का प्रमुख रास्ता है. वहीं, प्रश्नों की जटिलता और समझ के स्तर के मामले में JEE Advanced को अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है.

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अक्‍सर JEE Advanced में पूछे जाने वाले सवालों का स्तर इतना ऊंचा होता है कि केवल रटकर सफलता हासिल नहीं की जा सकती. दूसरी ओर, Gaokao का सिलेबस व्यापक है और इसमें कई विषय शामिल होते हैं, जिससे तैयारी का दायरा काफी बड़ा हो जाता है.