CBSE दे रहा स्विट्जरलैंड घूमने का मौका, बस स्कूली छात्रों को करना होगा ये काम, 50 हजार का भी मिलेगा इनाम

इस कॉम्पिटिशन में 9 से 15 साल के स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं. जबकि राइटिंग थीम है- स्टूडेंट्स को अपने एक दोस्त को लेटर लिखना होगा कि डिजिटल दुनिया में इंसानी कनेक्शन क्यों जरूरी है.

प्राइज रीजन लेवल और नेशनल लेवल पर दिए जाएंगे.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) स्कूली बच्चों के लिए एक राइटिंग कॉम्पिटिशन लेकर आया है. ये राइटिंग कॉम्पिटिशन पूरे भारत में होगा और सबसे खास बात ये की जो भी इस राइटिंग कॉम्पिटिशन को जीतेगा उन्हें इनाम के तौर पर पैसे और स्विट्जरलैंड घूमने का मौका मिलेगा. जानकारी के अनुसार स्कूल कॉन्टेस्ट ऑर्गनाइज़ करेंगे और 20 मार्च तक रिजल्ट सबमिट करेंगे, जिसमें से टॉप तीन कंटेस्टेंट चुने जाएंगे. स्टूडेंट्स को रीजनल और नेशनल दोनों लेवल पर प्राइज मिलेंगे, नेशनल लेवल पर पहले प्राइज के तहत 50,000 हजार रुपये और एक सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा और बर्न, स्विट्ज़रलैंड में UPU हेडक्वार्टर का विजिट करने का या दूसरा वैकल्पिक पुरस्कार मिलेगा.  यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) 2026 इंटरनटूवल लेटर राइटिंग कम्पटीशन यंग पीपल का आयोजन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कर रही है.

क्या है राइटिंग थीम

इस कॉम्पिटिशन में 9 से 15 साल के स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं. जबकि  राइटिंग थीम है- स्टूडेंट्स को अपने एक दोस्त को लेटर लिखना होगा कि डिजिटल दुनिया में इंसानी कनेक्शन क्यों ज़रूरी है.

प्राइज रीजन लेवल और नेशनल लेवल पर दिए जाएंगे. अपने-अपने सर्कल के टॉप 3 विजेताओं को 25,000, 10,000 और 5,000 हजार रुपये दिए जाएंगे. साथ ही एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. वहीं नेशनल लेवल के टॉप तीन विजेताओं को 50,000, 25,000 और 10,000 हजार दिए जाएंगे, और हर एक को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा.

कैसे ले इसमें हिस्सा

जो बच्चे इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें एक आवेदन फॉर्म भरना होगा. जो कि अपने स्कूलों में जमा करना होगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी मिल जाएगी. अगर आप इसमें हिस्सा लेने चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें. 

