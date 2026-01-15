UK Scholarships 2026: भारतीय छात्रों के लिए 18 लाख रुपये की स्कॉलरशिप, UK की ये बड़ी यूनिवर्सिटी दे रही मौका

UK Scholarships 2026: अगर आप UK में मास्टर्स पढ़ने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका आया है. यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो (University of Glasgow, UK) भारतीय छात्रों को 15,000 पाउंड (₹18.21 लाख) की स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है. यह स्कॉलरशिप 2026-27 के एक साल के फुल-टाइम मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है. बैंकिंग, फाइनेंस, एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समेत कई पॉपुलर कोर्स इसमें शामिल हैं. जानिए इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस क्या है.

यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो की रैंक कितनी है

यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो दुनिया की सबसे पुरानी और टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है. इसकी स्थापना साल 1451 में हुई थी और यह इस साल अपनी 575वीं एनवर्सरी मना रही है. QS University Rankings 2026 में यूनिवर्सिटी को 79वीं रैंक मिली है. यहां 300 से ज्यादा बैचलर, मास्टर्स, PhD और MBA प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जो इसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए टॉप चॉइस बनाते हैं.

यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो स्कॉलरशिप 2026 में क्या खास है

यह स्कॉलरशिप एक साल के पोस्टग्रेजुएट टॉट (PGT) प्रोग्राम के लिए दी जाएगी. करीब ₹18.21 लाख की यह रकम सीधे आपकी ट्यूशन फीस में एडजस्ट की जाती है, जिससे UK में पढ़ाई का खर्च काफी कम हो जाता है. स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्शन दो राउंड में होगा. पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन 23 फरवरी 2026 तक चलेगा और इसके रिजल्ट 6 मार्च 2026 को घोषित किए जाएंगे. वहीं, दूसरा राउंड 18 मई 2026 तक खुला रहेगा और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 29 मई 2026 तक जानकारी दे दी जाएगी.

कौन कर सकता है अप्लाई

इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस दिखानी होगी. यूके के हिसाब से फर्स्ट क्लास ऑनर्स के बराबर योग्यता जरूरी है, जो भारतीय सिस्टम में 70 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक मानी जाती है. इसके अलावा, कैंडिडेट का यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के किसी एलिजिबल पोस्टग्रेजुएट टॉट प्रोग्राम में एडमिशन होना जरूरी है. अप्लाई करने वाला छात्र भारतीय नागरिक होना चाहिए.

भारतीय छात्रों के लिए कितनी खास यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो

यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो भारतीय छात्रों के बीच खासतौर पर कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेस (College of Social Sciences) के लिए पॉपुलर है. करीब 41 प्रतिशत इंडियन स्टूडेंट्स इसी कॉलेज को चुनते हैं. इसके बाद मेडिकल, वेटरनरी एंड लाइफ साइंसेस (Veterinary and Life Sciences) में करीब 30 प्रतिशत, साइंस एंड इंजीनियरिंग (Science and Engineering) में 25 प्रतिशत और आर्ट्स एंड ह्यूमिनिटीज (Arts and Humanities) में करीब 5 प्रतिशत छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. यह आंकड़े दिखाते हैं कि सोशल साइंसेज और प्रोफेशनल कोर्सेज भारतीय छात्रों की पहली पसंद बने हुए हैं.

यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो स्कॉलरशिप 2026 के लिए अप्लाई कैसे करें

1. कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट gla.ac.uk/scholarships/asbsindiaachieversaward पर जाना होगा.

2. 'Apply Now' पर क्लिक करके अपनी पर्सनल डिटेल्स, कोर्स, स्टडी मोड और ऑफर ऑफ एडमिशन से जुड़ी डिटेल्स भरनी होगी.

3. सभी डिटेल्स सही तरीके से सबमिट करने के बाद आप 2026 इनटेक की इस एक साल की स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर हो जाएंगे.

