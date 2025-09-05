CBSE ने CWSN छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन किया शुरू, 22 सितंबर है लास्ट डेट

CBSE CWSN Registration for board exan 2026 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 की कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले विशेष आवश्यकता वाले छात्रों (CWSN) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है. सभी संबद्ध स्कूल 9 सितंबर से 22 सितंबर, 2025 तक 'परीक्षा संगम' पोर्टल के माध्यम से इन छात्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ताकि उन्हें परीक्षा के दौरान आवश्यक सुविधाएं और छूट मिल सकें.

सीबीएसई द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, अगर कोई CWSN छात्र बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो संबंधित स्कूलों को निर्धारित CWSN वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है. यह पोर्टल "लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स" (LOC) के साथ एकीकृत है, जिससे प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके.

बोर्ड ने सभी स्कूलों को समय पर आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है, ताकि परीक्षा केंद्रों पर विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते की जा सकें. इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सीबीएसई ने एक SOP भी जारी की है.

देशभर के स्कूलों को यह पंजीकरण कार्य 'परीक्षा संगम' पोर्टल के माध्यम से पूरा करना होगा. स्कूलों को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और CWSN मॉड्यूल में छात्रों की सूची देखनी होगी. इस सूची में वे छात्र शामिल होंगे जिन्हें पहले से ही CWSN के रूप में चिह्नित किया गया है.

पोर्टल पर प्रत्येक श्रेणी के छात्रों के लिए उनकी दिव्यांगता के आधार पर उपलब्ध सुविधाओं की एक विस्तृत सूची भी मौजूद है. यदि कोई छात्र इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है, तो विद्यालय को संबंधित विकल्प का चयन करना होगा. यह जानकारी स्वचालित रूप से छात्र के प्रवेश पत्र में शामिल हो जाएगी, जिससे परीक्षा केंद्र पर बिना किसी बाधा के सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.

सीबीएसई का यह कदम शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने और दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उठाया गया है. इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि परीक्षा केंद्र विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए उचित व्यवस्था कर सकें और किसी भी छात्र को परीक्षा के दौरान असुविधा का सामना न करना पड़े.

नोटिफिकेशन लिंक