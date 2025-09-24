CBSE ने 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की टेंटेटिव डेटशीट जारी की

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 में होने वाली 10वी और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं के लिए संभावित डेटशीट जारी कर दी . ये परीक्षाएं 17 फरवरी से 15 जुलाई 2026 के बीच आयोजित हो सकती हैं.

सीबीएसआई के मुताबिक, इस दौरान आयोजित होने वाली परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं के मेन एग्जाम के अलावा 12वीं के स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के एग्जाम, 10वीं के सेकंड बोर्ड एग्जाम और 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम भी शामिल होंगे. सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि ये डेटशीट अस्थायी है. फाइनल डेट्स स्कूलों द्वारा छात्रों की अंतिम सूची जमा करने के बाद जारी की जाएगी.

सीबीएसई के अनुसार, देश भर में और 26 अन्य देशों में होने वाली इन परीक्षाओं में लगभग 45 लाख छात्रों के 204 विषयों के एग्जाम में शामिल होने का अनुमान है. समय पर रिजल्ट जारी करने के लिए लिखित परीक्षाओं के साथ-साथ प्रैक्टिकल, इवैल्यूएशन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाएं भी तय प्रक्रिया से आयोजित की जाएंगी.

