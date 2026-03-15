CBSE ने मिडिल ईस्ट में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कीं, ईरान और इजरायल-US युद्ध के चलते लिया फैसला

ईरान और इजराइल-US युद्ध का असर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की बोर्ड परीक्षाओं पर भी पड़ा है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने इस युद्ध के चलते पश्चिम एशियाई देशों में सभी बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं. बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल, 2026 तक होनी थीं. मिडिल ईस्ट इलाके में युद्ध के तनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. CBSE के एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी. नोटिफिकेशन के मुताबिक, मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में 16 मार्च से 10 अप्रैल तक होने वाली सभी बोर्ड परीक्षाएं अब कैंसिल कर दी गई हैं.

नोटिस में लिखा है, "बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE के स्टूडेंट्स के लिए 16.03.2026 से 10.04.2026 तक होने वाली क्लास XII की सभी परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं. क्लास 12 की बोर्ड परीक्षाएं, जिन्हें पहले पोस्टपोन किया गया था, उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया है".

नोटिस में आगे कहा गया, "जो परीक्षाएं पहले 1.03.2026, 3.03.2026, 5.03.2026, 7.03.2026 और 9.03.2026 के सर्कुलर के ज़रिए पोस्टपोन की गई थीं, वे भी कैंसिल मानी जाएंगी." CBSE ने कहा है कि प्रभावित उम्मीदवारों के नतीजों का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा, इसकी जानकारी सही समय पर दी जाएगी.