झारखंड के बच्चों के लिए IT सेक्टर में शानदार मौका! 12वीं के बाद मिलेगी ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और हर महीने 10,000 रुपये

अगर आप भी IT सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और 12वीं पास कर चुके हैं, तो जल्दी से इस मौके का फायदा उठाएं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें. ये आपके करियर को एक नई उड़ान दे सकता है.

Career In IT Sector : इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन 13 सितंबर 2025 तक खुले हैं.

Career In IT Sector after 12th : झारखंड के उन युवाओं के लिए खुशखबरी है जो 12वीं के बाद अपना करियर IT (इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) सेक्टर में बनाना चाहते हैं. झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और HCL टेक ने मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे राज्य के बच्चों को IT फील्ड में आगे बढ़ने का शानदार मौका मिलेगा. इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को न सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि इंटर्नशिप के साथ हर महीने 10,000 रुपये भी मिलेंगे.

क्या है ये खास मौका?

दरअसल, झारखंड सरकार और HCL टेक के बीच एक समझौता (MoU) हुआ है. इस समझौते का मकसद है कि 12वीं पास बच्चों को IT सेक्टर में नौकरी के लिए तैयार किया जाए. ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो इंजीनियरिंग या कोई महंगी डिग्री नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन IT में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं.

कैसे मिलेगा फायदा?

इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले बच्चों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी.इस ट्रेनिंग में उन्हें IT सेक्टर से जुड़ी जरूरी चीजें सिखाई जाएंगी. ट्रेनिंग के बाद अगले 6 महीने तक उन्हें HCL टेक में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा. सबसे अच्छी बात ये है कि इस पूरे 12 महीने के दौरान, यानी ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के समय, हर महीने 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति (स्टाइपेंड) भी मिलेगी. ये पैसे बच्चों को अपनी पढ़ाई और बाकी खर्चों में मदद करेंगे.

ट्रेनिंग पूरी होने के बाद क्या?

जो बच्चे इस ट्रेनिंग और इंटर्नशिप को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे, उन्हें HCL टेक जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल सकती है. इसके अलावा, जो बच्चे आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा के भी दरवाजे खुलेंगे. यह एक ऐसा मौका है जिससे बच्चे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और IT सेक्टर में एक अच्छा करियर बना सकते हैं.

कब और कहां होगा रजिस्ट्रेशन?

इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन 13 सितंबर 2025 तक खुले हैं. इच्छुक छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए आप सीधे HCL Tech की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. ट्रेनिंग और इंटर्नशिप IIT (ISM) धनबाद में होगी. यह झारखंड के बच्चों के लिए अपने घर के पास ही ऐसी सुविधा पाने का एक बड़ा अवसर है.

कौन कर सकता है अप्लाई?

यह प्रोग्राम खासकर उन छात्रों के लिए है जिन्होंने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की है और जिनका सपना IT सेक्टर में काम करने का है. 

अगर आप भी IT सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और 12वीं पास कर चुके हैं, तो जल्दी से इस मौके का फायदा उठाएं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें. ये आपके करियर को एक नई उड़ान दे सकता है.

