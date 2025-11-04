विज्ञापन

CA फाइनल परीक्षा में टॉप करने वाले मुकुंद को क्या फायदा होगा? जानें कैसे शुरू होता है करियर

चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) फाइनल परीक्षा में टॉप करना (ऑल इंडिया रैंक - AIR हासिल करना) एक मामूली बात नहीं है. अगर आपने सीए टॉप (CA Topper) किया हो तो करियर में इसके कई फायदे मिलेंगे.

नई दिल्ली:

Career Option For CA Topper: कल यानी 3 नंवबर को सीए की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया. अलग-अलग कोर्स के टॉपरों की लिस्ट भी जारी कर दी गई.सीए फाइनल परीक्षा में मुकुंद टॉप किया है. लेकिन आपके दिमाग के सवाल आया कि टॉपर्स को इसका क्या फायदा होता होगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) फाइनल परीक्षा में टॉप करना (ऑल इंडिया रैंक - AIR हासिल करना) एक असाधारण उपलब्धि है. यह केवल एक सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि करियर के लिए गोल्डन टिकट कहा जा सकता है. सीए फाइनल में टॉप करने वाले छात्र को मिलने वाले फायदे बाकि के पास होने वाले छात्रों की तुलना में बहुत ज्यादा होते हैं. 

CA फाइनल परीक्षा में टॉप करने के फायदे

बेहतरीन नौकरी के ऑफर और हाय सैलरी  (Premium Job Offers)

AIR हासिल करने वाले छात्रों को देश की टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), **बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स (Deloitte, EY, KPMG, PwC)और निवेश बैंकिंग (Investment Banking) फर्म्स से सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. जहां एक नॉर्मल CA का शुरुआती सैलरी पैकेज ₹ 7 लाख से ₹ 12 लाख एक साल की होती है, वहीं टॉप रैंकर्स को अक्सर 20 लाख से 30 लाख रु हर साल या इससे भी ज्यादाका पैकेज मिलता है.

उन्हें ऑडिट, टैक्सेशन, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बजाय सीधे रणनीतिक (Strategy)और परामर्श (Consulting) जैसे हाय वैल्यू वाले डोमेन में काम करने का मौका मिलता है.

व्यक्तिगत ब्रांडिंग और प्रतिष्ठा (Personal Branding & Prestige)

हायर एजुकेशन और स्पेशल योग्यता में सहायता 

टॉपर्स को कई इंटरनेशनल प्रोफेशनल यूनिट (जैसे CPA, ACCA) सीए टॉपर्स को अपनी कुछ परीक्षाओं में छूट देते हैं, जिससे उन्हें ग्लोबली करियर बनाने में आसानी होती है. अगप टॉपर भविष्य में IIMs या अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से MBA करना चाहते हैं, तो CA AIR उनके प्रोफाइल का फायदा मिलता है. 

