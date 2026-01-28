विज्ञापन

बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर बड़ा बदलाव, लेट हुए तो पछताएंगे, अब सिर्फ 30 मिनट ही खुलेगा सेंटर का गेट

BSEB Gate Closing Time : बिहार बोर्ड (BSEB) ने 2026 की मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं के लिए प्रवेश नियम सख्त कर दिए है.

BSEB Bihar Board 10th-12th exams 2026 :  बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 को लेकर सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी कर दी है. इस बार बोर्ड ने परीक्षार्थियों के प्रवेश (Entry) को लेकर नियमों में भारी सख्ती बरती है. अब परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए छात्रों को पुराने ढर्रे को छोड़कर समय का पाबंद होना पड़ेगा.

30 मिनट ही खुलेगा गेट

नए नियमों के मुताबिक, परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही सेंटर का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश द्वार केवल 30 मिनट के लिए खुलेगा. सुबह की शिफ्ट के लिए परीक्षार्थियों को 8:30 बजे से 9:00 बजे के बीच ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी. जैसे ही घड़ी में 9 बजेंगे, गेट बंद कर दिया जाएगा और किसी भी सूरत में छात्र को एंट्री नहीं मिलेगी.

वहीं, दूसरी शिफ्ट की परीक्षा के लिए 1 बजे से प्रवेश शुरू कर दिया जाएगा और 1:30 बजे मेन गेट बंद कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी तक चलेंगी. इस बार जिले में 81 केंद्रो पर इंटर की परीक्षा आयोजित की जाएंगी.  

वहीं, साल 2026 की बोर्ड परीक्षा केंद्रो पर निगरानी के लिए जाने वाले अधिकारियों के पास भी मोबाइल नहीं रहेगा. अधिकारियों को मोबाइल फोन गाड़ी में ही छोड़कर जाना होगा. 

वहीं, परीक्षा समापन के बाद 17 फरवरी से इंटर और 2 मार्च से मैट्रिक की कापियों का मूल्यांकन निर्धारित किया गया है. जिले में इस बार इंटर के लिए 5 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जबकि मैट्रिक परीक्षाओं की कापियों की जांच 6 केंद्रों पर होगी.

