कॉमर्स के छात्रों के लिए कौन सा AI कोर्स है सबसे बेहतर? कई गुना बढ़ जाएगी स्किल

आज AI सिर्फ इंजीनियरों तक सीमित नहीं है. कॉमर्स के छात्र भी बिना कोडिंग, AI सीखकर अपने करियर को नई उड़ान दे सकते हैं. सही AI कोर्स, सर्टिफिकेशन और रियल प्रोजेक्ट्स के साथ आपकी स्किल कई गुना बढ़ सकती है.

इस कोर्स में टेक्स्ट, इमेज और आइडिया जनरेट करने वाली AI टेक्नोलॉजी को ईजी लैंग्वेज में समझाया जाता है.

AI Courses : प्रोफेशनल नजरिए से देखें तो AI अब सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है. बल्कि कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी होता जा रहा है. लेकिन कई कॉमर्स स्टूडेंट्स नहीं जानते कि उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए. जबकि उनके लिए भी कई ऑप्शन्स मौजूद हैं. जिनके जरिए अब कॉमर्स के छात्र भी आसानी से AI सीखकर अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं. चाहे आप B.Com, B.A, M.Com, M.A या 12वीं के बाद आगे की योजना बना रहे हों. आपके लिए AI कोर्सेस के ऑप्शन्स उपलब्ध हैं. जिसमें से सही कोर्स चुनकर आप अपनी इमेजिनेशन, काम करने का तरीका और नौकरी के मौके कई गुना बढ़ सकते हैं.

क्यों AI सीखना कॉमर्स छात्रों के लिए स्मार्ट फैसला है?

आज AI का इस्तेमाल बिजनेस एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंटिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया और कस्टमर सपोर्ट तक में हो रहा है. कंपनियां ऐसे फ्रेशर्स चाहती हैं, जिन्हें AI टूल्स चलाना आता हो. सबसे अच्छी बात ये है कि इन कोर्सेज के लिए न तो कोडिंग जरूरी है और न ही टेक्निकल बैकग्राउंड.

टॉप 5 AI कोर्स जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं बेस्ट

ChatGPT कोर्स

इस कोर्स में आप सीखेंगे कि ChatGPT को पढ़ाई, बिजनेस, कंटेंट और डेटा एनालिसिस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है. रियल प्रोजेक्ट और सर्टिफिकेट इसे और खास बनाते हैं.

जनरेटिव AI कोर्स

इस कोर्स में टेक्स्ट, इमेज और आइडिया जनरेट करने वाली AI टेक्नोलॉजी को ईजी लैंग्वेज में समझाया जाता है. कोर्स में शुरुआत से एडवांस तक पूरा गाइडेंस मिलता है.

नो कोड प्रोम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स

ये कोर्स खास उन छात्रों के लिए है जिन्हें कोडिंग नहीं आती. इसमें सही प्रॉम्प्ट लिखकर AI से बेहतर रिजल्ट निकालना सिखाया जाता है.

IBM इंट्रोडक्शन टू AI

Coursera पर उपलब्ध ये कोर्स बिगिनर्स के लिए बेहतरीन है. इतना ही नहीं IBM का सर्टिफिकेट भी आपके रिज्यूमे को स्ट्रांग बनाएगा.

एलिमेंट्स ऑफ AI

ये फ्री कोर्स नॉन टेक्निकल छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है. जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी से संबद्ध है. जिसमें AI की बेसिक समझ और सर्टिफिकेट मिलता है.

