10वीं पास लड़का कैसे बना भोजपुरी इंडस्ट्री का पॉवर स्टार, पढ़ें पवन सिंह की कहानी

Bhojpuri Power Star Pawan Singh: 'लॉलीपॉप लागेलू' जैसे धमाकेदार गाना देने वाले भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का विवादों से गहरा नाता रहा है. आए दिन वह किसी न किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहते हैं. एक बार फिर पत्नी ज्योति सिंह की वजह से सुर्खियों में. चाहे शादीशुदा जिंदगी रही हो, स्टेज या फिर रिलेशन उन पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं. लेकिन इन सबके बीच उनकी मेहनत कभी कम नहीं होती है. जिसकी बदौलत उनके करोड़ों फैंस उन पर जान छिड़कते हैं. 10वीं पास पवन सिंह की लाइफ काफी दिलचस्प रही है. आइए जानते हैं उनके पावर स्टार बनने की कहानी.

पवन सिंह को बचपन से ही म्यूजिक से प्यार

पवन सिंह का जन्म बिहार के जोखड़ी गांव में हुआ था. 2004 में उन्होंने भोजपुर के आदर्श जनता प्राइमरी संस्कृत स्कूल से 10वीं पास की. बचपन से ही म्यूजिक का शौक उन्हें दूसरों से अलग बनाता था. चाचा से हारमोनियम सीखकर, पवन छोटे-छोटे लोकल प्रोग्राम्स में गाते और परफॉर्म करते थे. उनका पहला एलबम 'ओढ़निया वाली' 2007 में आया. शुरुआत में फैन्स का रिस्पॉन्स मिलाजुला ही रहा, लेकिन उन्हें असली स्टारडम 2008 में 'लॉलीपॉप लागेलू' गाने से मिला.

इस तरह फैंस के दिल में छाए पवन सिंह

'लॉलीपॉप' के बाद पवन सिंह की फिल्म, गाने और स्टेज शोज की लिस्ट लंबी होती चली गई. धीरे-धीरे उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में उनकी धाक जम गई. अपनी कमाल की सिंगिंग और एक्टिंग के दम पर उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया. उन्होंने एक्टिंग में अपना दबदबा बनाते हुए राजनीति में भी कदम रखा और हाल ही में 'राइज एंड फॉल शो' में अपने देसी अंदाज से सबका ध्यान खींचा.

पवन सिंह की कमाई कितनी है

चुनावी हलफनामे के अनुसार, पवन सिंह की नेटवर्थ 16.75 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 2022-23 में उनकी इनकम करीब 51 लाख रुपए रही. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके ऊपर करीब 1 करोड़ रुपये का कर्ज भी है.

पवन सिंह कैसे बने पॉवर स्टार

पवन सिंह ने पर्सनल और प्राफेशनल लाइफ में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला. उन्होंने सिर्फ अपना करियर नहीं बनाया, बल्कि कई नए स्टार्स को भी उभरने का मौका दिया. छोटी जगह से निकलकर उन्होंने बड़ा नाम बनाया और उन्हें भोजपुरी सिनेमा में पावर स्टार का टाइटल मिला.

