UGC NET में जोड़ा गया आयुर्वेद जीवविज्ञान, अभ्यर्थियों को होंगे ढेरों फ़ायदे

University Grants Commission, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या UGC ने भारत की पारम्परिक विद्याओं का प्रसार करने और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से अहम कदम उठाते हुए 'आयुर्वेद जीवविज्ञान', यानी Ayurveda Biology को नए विषय के तौर पर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, यानी NET में शामिल कर दिया है.

माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट X (अतीत में ट्विटर) पर अपने आधिकारिक अकाउंट से किए गए पोस्ट में UGC ने बताया कि आयुर्वेद जीवविज्ञान को NET के विषयों में जोड़ने का निर्णय UGC की 581वीं बैठक के दौरान 25 जून, 2024 को लिया गया था. इससे पहले, विशेषज्ञ समिति, यानी एक्सपर्ट कमेटी ने आयुर्वेद जीवविज्ञान को नए विषय के रूप में NET में शामिल करने की सिफ़ारिश की थी.

