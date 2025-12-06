यूपी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! क्रिसमस के बाद इस दिन बंद रहेंगे सभी स्कूल और ऑफिस

UP Govt Holiday: उत्तर प्रदेश में नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. यूपी सरकार की तरफ से बताया गया है कि क्रिसमस के ठीक दो दिन बाद यानी 27 दिसंबर को तमाम सरकारी स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा जाएगा. यानी यूपी में 27 दिसंबर को सरकारी अवकाश घोषित किया गया है. सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर एक दिन का अवकाश देने का ऐलान किया है. इसे लेकर कुछ दिन पहले ही आदेश जारी किया गया. जिन कर्मचारियों या छात्रों को हफ्ते में 6 दिन दफ्तर जाना होता है, उनके लिए ये बड़ी राहत है.

धूमधाम से मनाई जाती है गुरु गोविंद सिंह जयंती

यूपी समेत देश के तमाम राज्यों में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है. यूपी के तमाम गुरुद्वारों और बाकी जगहों पर सिख समुदाय के लोग भारी संख्या में जुटते हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से इस पर्व को अच्छी तरह से मनाने और भीड़भाड़ को देखते हुए अवकाश देने का फैसला लिया गया.

यूपी सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ये अवकाश सार्वजनिक छुट्टी में शामिल होगा. इसका पालन सभी सरकारी विभागों, निगम, परिषद और राज्य सरकार के तहत आने वाले सभी दफ्तरों को करना होगा. सभी विभागों को ये भी बता दिया गया है कि 27 दिसंबर को जो भी कार्यक्रम या फिर बैठकें शेड्यूल थीं, उन्हें आगे बढ़ा दिया जाए.

बन जाएगा लंबा वीकेंड

यूपी में 25 दिसंबर यानी क्रिसमस की छुट्टी पहले से ही तय है, ऐसे में अब शनिवार 27 दिसंबर को भी छुट्टी दे दी गई है. यानी यूपी में रहने वाले लोगों के लिए लंबा वीकेंड आने वाला है. इस बार क्रिसमस गुरुवार को पड़ रहा है, ऐसे में सिर्फ शुक्रवार का दिन बीच में आ रहा है और फिर शनिवार और रविवार की छुट्टी होगी. ऐसे में अगर आप एक दिन की छुट्टी लेते हैं तो ये 25 से 28 दिसंबर यानी चार दिन की हो सकती है.

विंटर वेकेशन का भी इंतजार

यूपी के तमाम स्कूलों में क्रिसमस के दौरान विंटर वेकेशन भी हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि हर साल की तरह इस साल भी आखिरी के 10 दिनों में सर्दियों की छुट्टियां पड़ सकती हैं. हालांकि अब तक इसे लेकर कोई सरकारी आदेश नहीं आया है.