AICTE ने पूरे भारत में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज किए बंद, UP और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉलेजों पर लगा ताला

ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के अनुसार, 2025-26 एकेडमिक ईयर के दौरान देश भर में 55 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज अलग-अलग वजहों से बंद कर दिए गए हैं. हालांकि जो स्टूडेंट्स इन कॉलेजों से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अपनी डिग्री पूरी करने की इजाजत दी गई है. AICTE के एक सीनियर अधिकारी ने PTI को बताया, "2025-26 के दौरान कुल 58 इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेजों को धीरे-धीरे बंद किया गया. धीरे-धीरे बंद करने का मतलब है कि जिस एकेडमिक ईयर के लिए यह मंजरी दी गई है, उस साल संस्थान पहले साल के लिए छात्रों को एडमिशन नहीं दे सकता. हालांकि, जो छात्र पहले से पढ़ रहे हैं, वे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे."

सबसे ज्यादा कॉलेज कहां हुए बंद

बंद किए गए 58 संस्थानों में से, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक 12-12 संस्थान बंद हुए हैं. इसके बाद मध्य प्रदेश के 8, तेलंगाना के 4 और पंजाब के 4 संस्थान बंद हुए हैं. इस साल आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 3-3 कॉलेज बंद हुए है. जबकि गुजरात, कर्नाटक, पुणे और तमिलनाडु में 2-2 कॉलेज बंद हुए है. वहीं हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 1-1 कॉलेज बंद हुए हैं.