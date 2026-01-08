विज्ञापन

AIBE Exam Result: बार काउंसिल ने जारी किया AIBE रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

AIBE Exam Result Out: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन परीक्षा में करीब 70 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है, जिसके बाद इन सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) जारी किया जाएगा.

Read Time: 2 mins
Share
AIBE Exam Result: बार काउंसिल ने जारी किया AIBE रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
AIBE Exam Result: बार काउंसिल ने जारी किया रिजल्ट

AIBE Exam Result: बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से  ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 20) का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, इस रिजल्ट का उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इस बार 69.21% अभ्यर्थी पास हुए हैं. इस साल कुल 2,51,968 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 1,74,386 ने क्वालीफाई किया है. आइए जानते हैं कि कैसे आप अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

कटऑफ में हुआ बदलाव

प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आपत्तियां मांगी गई थीं, इसके बाद जब फाइनल आंसर की जारी हुई तो उसमें पांच सवालों को हटा दिया गया. ऐसा करने के बाद कट-ऑफ में थोड़ा बदलाव किया गया है. अब सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स 43 (95 में से) और एससी/एसटी के लिए 38 तय किए गए हैं. इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, उन्हें अब 
'सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस' (CoP) जारी किया जाएगा, जिससे वो वकालत जारी रख सकते हैं. 

ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

  • रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं.
  • होमपेज पर 'AIBE XX Result' के लिंक पर क्लिक करें.
  • अपना रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉग-इन करें.
  • ऐसा करने के बाद आपके सामने आपका स्कोरकार्ड खुल जाएगा, यहीं से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. 

कब होगी अगली परीक्षा

ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 20वीं परीक्षा थी, जिसके बाद अब अगली यानी AIBE XXI परीक्षा का आयोजन 7 जून 2026 को किया जा सकता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन फरवरी से शुरू हो सकते हैं. हालांकि अब तक आधिकारिक डेट सामने नहीं आई है. कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले युवाओं के लिए ये काफी अहम परीक्षा होती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
AIBE Exam Result Out, AIBE Exam Result, AIBE Exam Result Link, Bar Council Result
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com