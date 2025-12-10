'उन्होंने कहा कि तू भी कर' जयसवाल ने सुनाया पहले वनडे शतक का दिलचस्प किस्सा, बताया किंग कोहली से आई थी सेलिब्रेशन की खास अपील

Yashasvi Jaiswal First ODI Century: सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के शतक के दम पर भारत ने विशाखापत्तनम वनडे में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से रौंदते हुए 9 ना सिर्फ मैच जीता था, बल्कि तीन वनडे की सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. यह जायसवाल के वनडे करियर का पहला शतक था. इस शतक के साथ ही जायसवाल उन भारतीय बल्लेबाजों के खास क्लब में शामिल हो गए, जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है. वहीं इस शतक को लेकर जायसवाल ने कहा कि उनका बचपन से सपना था कि वह भारत के लिए वनडे में शतक लगाए.

यशस्वी जायसवाल ने आज तक के एक कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने विशाखापत्तनम वनडे शतक के बारे में बात की. जायसवाल ने इस कार्यक्रम में अपने शतक को लेकर कहा,"मेरे लिए बहुत स्पेशल था. मैंने बहुत इंजॉय किया. मैं काफी उत्सुक था. बचपन से मेरा सपना था कि मैं भारत के लिए वनडे में सेंचुरी बनाउंगा. और जब वो हुआ तो मैं चाह रहा था कि मैं उससे उस तरीके से इंजॉय करू, उसे महसूस करूं क्योंकि मुझे पता है कि वो जो फर्स्ट होता है, पहला ही होता है. बहुत मजा आया. बहुत इंजॉय किया."

वहीं शतक लगाने के बाद विराट कोहली ने जायसवाल को सलमान खान की स्टाइल में सेलिब्रेट करने के लिए कहा था. जायसवाल ने इसको लेकर कहा,"एक गाना है लगन लगन करके...उन्होंने कहा कि तू भी कर, तो मैंने कहा हां करता हूं. वो बहुत अच्छा मूवमेंट था. पाजी (विराट कोहली) का सेंस ऑफ ह्म्यूर अद्भुत है. बहुत मजा आता है जब भी वो रहते हैं. वो बहुत जल्दी चीजें पकड़ते हैं."

इस दौरान जायसवाल ने अपने स्पेशल शतक को लेकर कहा,"सभी शतक जो मैं करता हूं वो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं. लेकिन स्पेशली जब मैंने अभी ओवल में टेस्ट में 100 बनाया था, जिसमें मेरी पूरी फैमली आई थी और वो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे थे, टेस्ट मैच खेलते हुए, वो काफी स्पेशल था मेरे लिए."

वेस्टइंडीज के खिलाफ जुलाई 2023 में टेस्ट मुकाबले से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने के बाद से यशस्वी जायसवाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा हैय इस बल्लेबाज ने टेस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली है. 24 की उम्र से पहले ही उनके पास टेस्ट में 7 शतक है. जायसवाल ने 28 टेस्ट में भारत के लिए 49.23 की औसत से 2511 रन बनाए हैं. जायसवाल के साथ टेस्ट में दोहरा शतक भी है.

इसके अलावा इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 4 वनडे में 171 रन और 23 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 723 रन बनाए हैं. जायसवाल के नाम वनडे में एक शतक और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 1 शतक है. टी20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 5 अर्द्धशतक भी लगाए हैं.

जायसवाल की टी20 टीम में जगह नहीं बन पा रही है. अभिषेक शर्मा के होने से उनके लिए स्पेस नहीं है. हालांकि, इस बल्लेबाज ने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर बैठना पड़ा है. जायसवाल ने यह पूछे जाने पर टाल दिया कि क्या उन्हें लगता है कि वह T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह बना सकते हैं, जो एक स्थिर टीम लगती है. उन्होंने कहा,"मेरा सपना T20 वर्ल्ड कप खेलना है लेकिन मैं अपने गेम पर फोकस करने की कोशिश करता हूं और अपने समय का इंतजार करूंगा."

