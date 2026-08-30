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Duleep Trophy: शमी, मुकेश और ईश्वरन के बीच 15 साल का कप्तान, वैभव सूर्यवंशी ने दर्ज कराया खास रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने बेंगलुरु में सेंट्रल जोन के खिलाफ दिलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच में ईस्ट जोन टीम की कप्तानी संभाली. टीम के नियमित कप्तान ईशान किशन के हाथ में चोट लगने के बाद सूर्यवंशी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई.

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Duleep Trophy: शमी, मुकेश और ईश्वरन के बीच 15 साल का कप्तान, वैभव सूर्यवंशी ने दर्ज कराया खास रिकॉर्ड
Vaibhav Sooryavanshi
BCCI

Duleep Trophy 2026: 15 साल की कम उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. उन्होंने रविवार को बेंगलुरु में सेंट्रल जोन के खिलाफ दिलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच में ईस्ट जोन टीम की कप्तानी संभाली. टूर्नामेंट से पहले उप-कप्तान बनाए गए इस युवा बल्लेबाज को तब कप्तानी की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, जब नियमित कप्तान ईशान किशन के हाथ में चोट लग गई.

यह अप्रत्याशित घटना सेंट्रल जोन की पहली पारी के 19वें ओवर के दौरान हुई. विकेटकीपिंग करते समय किशन की दाहिनी कलाई पर चोट लग गई. मैदान पर टीम के फिजियो से तुरंत इलाज मिलने के बाद, किशन को आगे की मेडिकल जांच के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा और बाद में उन्हें कलाई पर भारी पट्टी बंधी हुई स्थिति में मैदान के किनारे देखा गया.

कुशागरा ने संभाली विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी

किशन के मैदान से बाहर जाने के बाद, कुमार कुशागरा ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली, जबकि कप्तानी सूर्यवंशी को सौंप दी गई। सिर्फ़ 15 साल की उम्र में एक सीनियर फ़र्स्ट-क्लास टीम की कमान संभालना उनके करियर की शुरुआत में ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.

सूर्यवंशी को उप-कप्तान बनाए जाने पर घरेलू क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा हुई थी, लेकिन ईस्ट जोन के चयनकर्ता अपने फ़ैसले पर अडिग रहे. उन्होंने साफ़ किया कि यह कदम इस किशोर खिलाड़ी को कम समय की कप्तानी की ज़रूरतों के बजाय लंबे समय के विकास के लिए तैयार करने के मकसद से उठाया गया था. 2024 की शुरुआत में फ़र्स्ट-क्लास डेब्यू करने वाले सूर्यवंशी अपना केवल दूसरा दिलीप ट्रॉफी मैच और कुल मिलाकर दसवां फ़र्स्ट-क्लास मैच खेल रहे हैं.

सूर्यवंशी को मिली दिग्गजों से भरी टीम की कमान

मैदान पर सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने के बावजूद, सूर्यवंशी को मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार और अभिमन्यु ईश्वरन जैसे अनुभवी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू खिलाड़ियों से भरी टीम को संभालने का काम सौंपा गया. यह एक दुर्लभ मौका था जब उनकी उम्र के किसी खिलाड़ी को ईस्ट जोन के बॉलिंग अटैक को संभालने का काम दिया गया, जिसने लंच ब्रेक तक सेंट्रल जोन का स्कोर 81/3 कर दिया था.

ईस्ट जोन स्क्वाड: ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर) (झारखंड), वैभव सूर्यवंशी (उप-कप्तान) (बिहार), डेनिश दास (असम), अभिमन्यु ईश्वरन (बंगाल), सुदीप कुमार घरामी (बंगाल), शाहबाज अहमद (बंगाल), सूरज सिंधु जयसवाल (बंगाल), मो. शमी (बंगाल), मुकेश कुमार (बंगाल), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर) (झारखंड), शिखर मोहन (झारखंड), अनुकूल रॉय (झारखंड), विराट सिंह (झारखंड), सुभ्रांशु सेनापति (ओडिशा), अभिजीत सरकार (त्रिपुरा).

सेंट्रल जोन स्क्वाड: रजत पाटीदार (कप्तान) (मध्य प्रदेश), रिंकू सिंह (उप-कप्तान) (उत्तर प्रदेश), आयुष पांडे (छत्तीसगढ़), सारांश जैन (मध्य प्रदेश), आर्यन पांडे (मध्य प्रदेश), अरशद खान (मध्य प्रदेश), कुणाल सिंह राठौड़ (विकेटकीपर) (राजस्थान), आर्यन जुयाल (विकेटकीपर) (उत्तर प्रदेश), जीशान अंसारी (उत्तर प्रदेश), कुणाल चंदेला (उत्तराखंड), अमन मोखड़े (विदर्भ), यश राठौड़ (विदर्भ), हर्ष दुबे (विदर्भ), यश ठाकुर (विदर्भ), नचिकेत भुते (विदर्भ).

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