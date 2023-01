ICC Women's 'T20I टीम ऑफ द ईयर 2022' टीम में स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष को मिली जगह

ICC टी-20 Women's टीम ऑफ द ईयर 2022 का ऐलान

T20I Women's Team of the Year 2022: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने सोमवार को महिला T20I टीम ऑफ द ईयर 2022 (T20I Women's Team of the Year 2022) का ऐलान कर दिया है. भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana), ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा (Dipti Sharma) और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष (Richa Ghosh) को XI में नामित किया है. न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन (Sophie Devine) को टीम का कप्तान बनाया गया है. टीम में तीन भारतीय हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के भी तीन खिलाड़ियों को लाइनअप में रखा गया है.