IND vs RSA: 'उसका रोल क्या है', कार्तिक का गौतम से वॉशिंगटन के रोल को लेकर 'गंभीर' सवाल, पूर्व विकेटकीपर ने बताया नुकसान

India vs South Africa: दूसरा टेस्ट शुरू होने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन ईडेन में मिली हार की खामियों काे पोस्टमार्टम का सिलसिला खत्म नही हो रहा है

South Africa tour of India:

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के हाथों ईडेन टेस्ट हारने के बाद पूर्व क्रिकेटरों का गु्स्सा थमा नहीं है. जाहिर है कि अभी यह जल्द ही थमने भी नहीं जा रहा. वहीं, हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के कुछ फैसले समझ नहीं आ रहे. हमें भी नहीं आ रहा दोस्तों कि कैसे नंबर-3 के लिए साई सुदर्शन की तुलना वॉशिंगटन से हो सकती है. और 'बॉलर वॉशिगंटन' का क्या लालच है जो यह गैर पारंपरिक ऑफ स्पिनर (घुमाव ताकत नहीं) क्या उखाड़ सकता है! यह तो नंबर-3 क्रम के साथ ज्यादा मजाक लग रहा है. द्रविड़ और पुजारा की विरासत के साथ! यही वजह है कि पूर्व स्टंपर दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik Question on Gambhir) ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं. 

कार्तिक ने एक वेबसाइट से बातचीत में कहा,  'वह वॉशिंगटन सुंदर टेस्ट प्लेयर कहा हैं, जिसकी ओर हम देख रहे हैं? क्या वह एक गेंदबाज है, जो बैटिंग कर सकता है? अब आप उसे नंबर तीन पर भेज रहे हैं. इससे आप उससे लगभग कह रहे हैं कि आपको ज्यादा बैटिंग पर ध्यान देना है.'

पूर्व विकेटकीपर ने कहा, 'जिस पल वॉशिगंटन ज्यादा घंटे बैटिंग प्रैक्टिस को देगा, तो निश्चित रूप से इसका असर उसकी बॉलिंग प्रैक्टिस पर पड़ेगा क्योंकि शारीरिक रूप से दोनों ही विभाग में  अच्छा होना असंभव जैसा है.' कार्तिक ने इस हालात को मुश्किल बताते हुए कहा कि यह फैसला एक अस्थायी इंतजाम है. इस तमिलनाडु के खिलाड़ी को मुख्य रूप से बतौर बॉलर के रूप में चुना जाता है. एक ऐसा बॉलर जो उपयोगी बैटिंग भी कर सकता है. 

कार्तिक ने कहा, 'संदेश एकदम साफ है कि हम आपसे बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे हैं. और दीर्घकालिक पहलू से यह आपकी बॉलिंग पर असर डाल सकता है. यह बहुत ही जटिल हालात हैं. वैसे अब जब गिल चोटिल होकर बाहर हैं, तो यह देखना रुचिकर होगा कि अगले टेस्ट में गौतम इस युवा क्रिकेटर को क्या जिम्मेदारी देते हैं.'


 

