NEET PG 2024 Counselling: नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल क्या आज होगा जारी? जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट

NEET PG 2024 Counselling Schedule: नीट पीजी एस्पिरेंट्स के नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल 2024 का इंतजार आज खत्म हो सकता है. मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) आज यानी 16 अक्टूबर को नीट पीजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-पोस्ट ग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2024 शेड्यूल को जारी कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीट पीजी काउंसलिंग 2024 का शेड्यूल आज यानी 16 अक्टूबर 2024 को जारी किया जा सकता है. टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि एसोसिएशन (UDFA) जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) और स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health) के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहा है, ने कहा कि नीट पीजी 2024 काउंसलिंग शेड्यूल 16-17 अक्टूबर तक जारी किया जा सकता है. यूडीएफए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. लक्ष्य मित्तल ने एक्स पर यह जानकारी साझा की.

