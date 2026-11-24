सेना में अफसर बनने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए एक बार फिर बड़ा मौका है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने NDA 1 और NA परीक्षा 2027 के लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 2 दिसंबर 2026 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं. उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं. कुछ ही दिन पहले एनडीए का रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें कई युवाओं ने अपने अफसर बनने के सपने को पूरा किया. अब एक बार फिर रजिस्ट्रेशन विंडो खुल रही है.

22 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

शॉर्ट नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आवेदन की आखिरी तारीख 22 दिसंबर 2026 है. आवेदन पूरे होने के बाद 11 अप्रैल 2027 को एनडीए की ये परीक्षा आयोजित होगी. नेशनल डिफेंस एकेडमी के आर्मी, नेवी और एयर फोर्स विंग के साथ इंडियन नेवल एकेडमी में दाखिले के लिए ये परीक्षा होगी. कुछ ही दिन में यूपीएससी की तरफ से डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इसमें योग्यता, पदों की संख्या एडमिट कार्ड और परीक्षा शुल्क समेत तमाम जरूरी जानकारी होगी.

एनडीए के लिए आवेदन कैसे करें?