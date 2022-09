यूपी बोर्ड की नई अपडेट देखें, कक्षा 9वीं, 11वीं के लिए इस तारीख तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन 

यूपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं, 11वीं एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ाई

UP Board 9th and 11th Registration Last Date: यूपी बोर्ड (UP Board) से कक्षा 9वीं और 11वीं की पढ़ाई करने को सोच रहे छात्रों के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है. यूपी बोर्ड ने अगले शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 9वीं और 11वीं (class 9th and 11th) में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि को बढ़ा दी है. जिन छात्रों ने यूपी बोर्ड की कक्षा 9वीं और 11वीं में एडमिशन के लिए अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे अपने स्कूलों की मदद से आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. बता दें कि पहले यूपी बोर्ड से कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं (UP Board class 9th and 11th) में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 अगस्त 2022 थी जिसे अब बढ़ाकर 10 सितंबर 2022 कर दी गई है.