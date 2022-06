आईआईटी मद्रास के 'आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग' कोर्स के लिए नहीं देना होगा कोई शुल्क, आवेदन की लास्ट डेट जानें

आईआईटी मद्रास का 'आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग' कोर्स

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology), मद्रास नवोन्मेषी सोच को प्रोत्साहित करने के लिए गणित (Math) के जरिए लीक से हटकर सोच पर आधारित 'आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग (out of the box thinking)' पाठ्यक्रम शुरू करेगा जो निशुल्क (free of cost) होगा. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.