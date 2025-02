UGC NET 2024 परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक जरूरी, नेट क्वालीफाई करने पर कितना मिलता है पैसा? जाने  

How many marks are required to pass UGC NET 2024 Exam: यूजीसी नेट 2024 दिसंबर परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है. 3 जनवरी से 27 जनवरी तक चली इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों ने भाग लिया है. यूजीसी नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 300 में से कम से कम 120 अंक की जरूरत होती है. अगर प्रतिशत की बात करें तो न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक की जरूरत होती है. ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर श्रेणी के उम्मीदवारों को पेपर 1 और पेपर 2 में संयुक्त रूप से 300 में से 105 अंक और प्रतिशत में 25 प्रतिशत अंक लाने होते हैं.

नेट क्वालीफाई करने के बाद कितना पैसा मिलता है?

यूजीसी नेट परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति और पीएचडी में एडमिशन के लिए होता है. यूजीसी नेट की जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उम्‍मीदवारों को यूजीसी की तरफ से स्‍कॉलरशिप दी जाती है. यूजीसी नेट जेआरएफ (UGC NET JRF) के तहत उम्मीदवारों को दो साल के लिए हर महीने 37,000 रुपये की फेलोशिप दी जाती है.

असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट पास होना जरूरी

यूजीसी नियमों के अनुसार यूजीसी नेट परीक्षा (NET Exam) पास व्यक्ति ही कॉलेज और शैक्षणिक संस्‍थानों में असिस्‍टेंट प्रोफेसर बनने के योग्‍य होते हैं. बिना यूजीसी नेट परीक्षा पास किए कोई भी व्यक्ति असिस्‍टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता. बता दें कि पहले असिस्‍टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट पास होने के साथ पीएचडी करना भी अनिवार्य था, लेकिन बाद में यूजीसी ने इस नियम में बदलाव किया और अब 1 जुलाई 2023 से असिस्‍टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की अनिवार्यता समाप्‍त कर दी गई है. अब यूजीसी नेट परीक्षा पास करने वाले किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति असिस्‍टेंट प्रोफेसर के तौर पर हो सकती है.

यूजीसी नेट सर्टिफिकेट वैलिडिटी

यूजीसी नेट सर्टिफिकेट जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए तीन साल के लिए वैलिड होता है. वहीं यूजीसी नेट सर्टिफिकेट असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चररशिप के लिए लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है.