Maharashtra SSC result 2022: 17 जून को 1 बजे घोषित होगा महाराष्ट्र एसएससी रिजल्ट 2022

Maharashtra SSC result 2022: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (एमएसबीएसएचएसई) शुक्रवार, 17 जून को एसएससी, कक्षा 10वीं परीक्षा का परिणाम 2022 घोषित करेगा. एसएससी रिजल्ट 2022 दोपहर 1 बजे घोषित किया जाएगा. एसएससी परिणाम 2022 की तारीख और समय की घोषणा करते हुए, महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा ई गायकवाड़ ने एक वीडियो संदेश में छात्रों को शुभकामनाएं दीं है.

जो छात्र महाराष्ट्र एसएससी, 10वीं परीक्षा 2022 में उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट- mahresult.nic.in के माध्यम से परिणाम देख सकेंगे. 15 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित की गई एसएससी, कक्षा 10 की परीक्षा में 16 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था. छात्र रोल नंबर, जन्म तिथि का उपयोग करके अपना एसएससी रिजल्ट 2022 (Maharashtra Board results 2022) देख पाएंगे.

महाराष्ट्र एसएससी रिजल्ट 2022 डेट क्या है? (What is the date of Maharashtra SSC Result 2022?)

आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए महाराष्ट्र एससी परिणाम 2022 तारीख और समय देख सकते हैं.

मैं अपना 10वीं का महाराष्ट्र एससी परिणाम 2022 कैसे देख सकता हूं? (How can I check my 10th result 2022 in Maharashtra?)

नीचे बताए जा रहे आसान चरणों का पालन करके आप सरलता से महाराष्ट्र एससी रिजल्ट 2022 देख सकेंगे-

आधिकारिक वेबसाइट- mahresult.nic.in पर जाएं

होमपेज पर, महाराष्ट्र एसएससी रिजल्ट 2022 लिंक पर क्लिक करें

लॉग-इन क्रेडेंशियल दर्ज करें- रोल नंबर और मां का पहला नाम

महाराष्ट्र एसएससी परिणाम 2022 (Maharashtra Board results 2022) स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा

इसे डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए एक प्रिंट आउट लेकर रख लें.

बता दें कि इस वर्ष, कुल 94.22% छात्रों ने एचएससी, कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की, परिणाम 8 जून को घोषित किया गया था. एचएससी आर्ट्स स्ट्रीम का उत्तीर्ण प्रतिशत 90.51% रहा, व्यावसायिक स्ट्रीम के लिए 92.40% प्रतिशत रहा जबकि विज्ञान के लिए यह 98.3% दर्ज किया गया था वहीँ महाराष्ट्र एचएससी कॉमर्स में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 91.71% था.