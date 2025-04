JEE Main April 2025 Result: जेईई मेन्स अप्रैल परीक्षा का रिजल्ट कल, आंसर-की आज दोपहर 2 बजे

JEE Main Result 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जानकारी दी है कि जेईई मेन्स का रिजल्ट और आंसर-की कब जारी किया जाएगा. आज दोपहर 2 बजे तक ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE Main) सेशन 2 की फाइनल आंसर की जारी करेगी और 19 अप्रैल को रिजल्ट जारी किया जाएगा. NTA ने JEE Main 2025 का अप्रैल सेशन की परीक्षा 2 से 9 अप्रैल के बीच आयोजित की थी. JEE Main की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in और nta.ac.in पर JEE Main 2025 आंसर की और रिजल्ट लिंक उपलब्ध कराया जाएगा.

The Final Answer Keys of JEE (Main) 2025 Session-II will be available for download on the JEE(Main) website by 2 PM today, i.e. on 18th April, 2025.



The result of JEE(Main) 2025 will be declared latest by 19.4.2025.



This is for information to all candidates.