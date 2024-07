IIT गांधीनगर ने शुरू किया डबल डिग्री मास्टर प्रोग्राम, 2 सेमेस्टर थाईलैंड में होंगी क्लासेस, Apply Now

IIT Gandhinagar Degree Master's Programme: आईआईटी से पढ़ाई की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर (IIT Gandhinagar) ने थाईलैंड में एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (AIT) के साथ मिलकर डबल डिग्री मास्टर प्रोग्राम (DDMP) शुरू किया है. डीडीएमपी में डेटा साइंस और एआई, बायो-नैनो मैटेरियल्स साइंस और इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट इंजीनियर पर्यावरण इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सहित कई तरह के पाठ्यक्रम शामिल हैं. इस प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इच्छुक छात्र 15 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट iitgn.ac.in या https://ait.ac.th पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. यह प्रोग्राम छात्रों को एक साथ दोनों संस्थानों से दो अलग-अलग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने की अनुमति देता है.

IITGN and the Asian Institute of Technology (AIT), Thailand, are pleased to announce the launch of a Double Degree Master's Program (DDMP). The collaboration offers students an exceptional opportunity to earn two separate master's degrees, one from IITGN and another from AIT. pic.twitter.com/gTwOK9YC06