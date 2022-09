IIT Gandhinagar Recruitment 2022: आईआईटी गांधीनगर में रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन सहित अन्य रिक्तियों पर भर्ती, करे आवेदन

DU Faculty Recruitment 2022: राम लाल आनंद कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली बंपर वैकेंसी, नोटिफिकेशन देखें

IIT Gandhinagar Recruitment 2022: वैकेंसी डिटेल

आईआईटी गांधीनगर में इन (IIT Gandhinagar Non Teaching Recruitment 2022) पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2022 निर्धारित की गई है. पात्रता, चयन प्रक्रिया और अन्य जानकारी डिटेल में पाने के आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है.

IIT Gandhinagar Recruitment 2022: इन पदों पर की जाएगी भर्ती

लाइब्रेरियन: 1 पद

डिप्टी लाइब्रेरियन: 2 पद

असिस्टेंट लाइब्रेरियन: 1 पद

असिस्टेंट रजिस्ट्रार: 4 पद

असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल/इलेक्ट्रिकल): 3 पद

जूनियर इंजीनियर (सिविल / इलेक्ट्रिकल): 2 पद

सीनियर लाइब्रेरी इनफार्मेशन असिस्टेंट: 1 पद

जूनियर सुप्रीटेंडेंट: 2 पद

लाइब्रेरी इनफार्मेशन असिस्टेंट: 3 पद

IIT Gandhinagar Recruitment 2022: कौन कर सकता है आवेदन

उम्मीदवार जो इन पदों (IIT Gandhinagar Non Teaching Recruitment) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऊपर उपलब्ध विस्तृत अधिसूचना के माध्यम से शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा की जांच कर सकते हैं.

IIT Gandhinagar Recruitment 2022: आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धरित है (एससी/एसटी, पीडब्ल्यूडी, भूतपूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं) जिसका भुगतान ऑनलाइन मोड में किया जाना है. उम्मीदवार, जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक आवेदन के लिए अलग-अलग फॉर्म भरना होगा और प्रत्येक आवेदन के लिए अलग-अलग शुल्क का भी भुगतान करना होगा.

