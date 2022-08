HSCAP Allotment Result 2022 Released: hscap.kerala.gov.in पर जारी हुआ केरल प्लस वन फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट

Click to Expand & Play

खास बातें केरल प्लस 1 फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट केरल प्लस 1 फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी

HSCAP फर्स्ट अलॉटमेंट प्रक्रिया आज सुबह 11 बजे से शुरू

विंडो 10 अगस्त, 2022 को शाम 5 बजे तक बंद हो जाएगी.

HSCAP Allotment Result 2022 Released: केरल प्लस 1 फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट (Kerala Plus 1 First Allotment list ) एचएससीएपी की आधिकारिक वेबसाइट hscap.kerala.gov.in पर जारी कर दिया गया है. डायरेक्टोरेट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (Directorate of Higher Secondary Education) ने आज, 5 अगस्त, 2022 को HSCAP Allotment Result 2022 आवंटन रिजल्ट घोषित कर दिया है. जिन उम्मीदवार ने डीएचएसई केरल प्लस वन प्रवेश ( DHSE Kerala Plus One admission) के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण किया था, वे अब एचएससीएपी अलॉटमेंट रिजल्ट की जांच कर सकते हैं. एचएससीएपी अलॉटमेंट रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. UP B.Ed Result 2022: upbed2022.in पर जारी हुआ यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 रिजल्ट! यहां करें चेक