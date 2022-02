बोर्ड रिजल्ट के रूप में केवल छात्रों के मार्क्स जारी करेगा. बोर्ड ने पहले ही कह रखा कि पूर्ण रिजल्ट टर्म 2 की परीक्षा होने के बाद ही घोषित किया जाएगा. आईसीएसई (10वीं) और आईएससी (12वीं) की परीक्षा मार्च- अप्रैल महीने में होनी है.

CISCE Semester 1 Result 2021: ऐसे करें चेक

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.cisce.orgपर जाएं.

2. होमपेज पर ICSE results will be published on07/02/2022 10:00 AM IST और ISC results will be published on07/02/2022 10:00 AM IST रिजल्‍ट लिंक दिया गया है, जो सुबह 10 बजे एक्‍ट‍िवेट होगा. एक्टिवेट होने पर इस लिकं पर क्‍ल‍िक करें.

3. अपना रोल नंबर और अन्‍य जानकारी सबमिट करें. स्‍क्रीन पर आपका रिजल्‍ट आ जाएगा.

SMS के जरिए कैसे चेक करें? (How to check CISCE Result 2022 through SMS?)

सीआईएससीई सेमेस्टर 1 परिणाम को SMS के जरिए भी चेक किया जाता है. ऐसे करने के लिए आपको फोन पर CISCE <स्पेस><unique id> लिख कर, 09248082883 पर भेजना होगा.

इस लिंक पर जाकर चेक करें अपना रिजल्ट