चीन की Gaokao है दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा, दो दिन और 10-10 घंटे चलती है परीक्षा

चीन की Gaokao Exam है दुनिया की सबसे टफ परीक्षा

Who is the toughest in IIT JEE and UPSC Exam: विधु विनोद चोपड़ा की सुपरहिट मूवी '12वीं फेल' साल 2023 की सबसे बेहतरनी फिल्म है. इस फिल्म ने फिल्मफेयर के कई अवॉर्ड अपने नाम किए हैं. जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने '12वीं फेल' मूवी को देखने के बाद हाल ही में अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक पोस्ट डाला. इस पोस्ट के साथ सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है यूपीएससी (UPSC) जेईई (IIT JEE) परीक्षा में सबसे कठिन परीक्षा कौन सी है. यूपीएससी और आईआईटी जेईई में सबसे कठिन परीक्षा कौन है? उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि जेईई मेन और यूपीएससी दोनों की परीक्षा दे चुके एक युवक का कहना था कि यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा ज्यादा कठिन है जबकि दुनिया की सबसे टफ परीक्षाओं की लिस्ट में आईआईटी जेईई को ज्यादा टफ माना गया है. आनंद महिंद्रा ने अपनी इस पोस्ट के साथ दुनिया की सबसे टफ परीक्षाओं की एक लिस्ट भी टैग की है. आपको बता दें कि इस लिस्ट में भारत की जेईई या यूपीएससी की परीक्षा को नहीं बल्कि चाइना की गाओकाओ एग्जाम (Gaokao Exam) को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा बताया गया है. दूसरे और आईआईटी जेईई और तीसरे नंबर पर यूपीएससी परीक्षा है.