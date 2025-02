CBSE Board Exam 2025: सीबीएसई कक्षा 12वीं फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा, ओवरऑल स्कोर बेहतर करने का मौका

How to improve her overall score in CBSE Board Exam 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की बोर्ड परीक्षाएं शनिवार, 15 फरवरी से शुरू हैं. सीबीएसई कक्षा 10वीं, 12वीं दोनों ही क्लास की बोर्ड परीक्षाएं शनिवार से शुरू हैं. सोमवार को देश भर में सीबीएसई बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा के लिए फिजिकल एजुकेशन (शारीरिक शिक्षा) की परीक्षा आयोजित करवाई गई है. सीबीएसई के इस एग्जाम में छात्रों को सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना अनिवार्य है. सीबीएसई 12वीं फिजिकल एजुकेशन पेपर को 2 हिस्सों में बांटा जाता है.

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाली अंबेडकर नगर के एक स्कूल की छात्रा प्रिया चंद्रा ने कहा कि यह एक ऐसा विषय व परीक्षा है जिसके माध्यम से वह सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में अपना ओवरऑल स्कोर बेहतर कर सकती हैं. प्रिया साइंस की छात्रा हैं और उनका कहना है कि इस कारण उनके लिए यह परीक्षा आसान होगी. वहीं दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका सुषमा चौबे कहती हैं कि इस परीक्षा में छात्र अच्छा स्कोर करके अपनी परसेंटेज बेहतर कर सकते हैं लेकिन यहां अतिउत्साह से बचने की जरूरत है.

12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक

सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हुई थीं और यह परीक्षाएं 18 मार्च तक चलेंगी. वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी 15 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं, ये परीक्षाएं 4 अप्रैल तक होंगी. इस साल लगभग 42 लाख छात्र-छात्राएं सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं. सीबीएसई के अनुसार इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 24.12 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है. वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल होने के लिए 17.88 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. दोनों कक्षाओं के छात्रों की कुल संख्या 42 लाख से अधिक है.

इंग्लिश पेपर के साथ शुरू हुआ 10वीं का पेपर

पहले दिन 15 फरवरी को 10वीं कक्षा की इंग्लिश व 12वीं के एंटरप्रेन्योरशिप विषय की परीक्षा हुई थी. वहीं छात्रों की सहायता के लिए सीबीएसई ने प्रत्येक विषयवार गाइडलाइन जारी की हैं. इस गाइडलाइन में परीक्षा के सब्जेक्ट कोड, थ्योरी और प्रैक्टिकल में अर्जित किए जाने वाले अधिकतम अंक की जानकारी दी गई है. इसके अलावा बोर्ड ने प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट की भी जानकारी दी है. इसके अलावा बोर्ड परीक्षा व परीक्षा केंद्रों को लेकर सीबीएसई ने विशेष गाइडलाइंस पहले से ही जारी कर रखी हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को सीबीएसई की इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा.

परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी

सीबीएसई द्वारा तय किए गए निर्देशों का अनुपालन न करने पर बोर्ड कार्रवाई कर सकता है. सुरक्षा के लिहाज से सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है. छात्रों से कहा गया है कि वे परीक्षा केंद्र पर पीने के पानी के लिए ट्रांसपेरेंट बोतल का उपयोग कर सकते हैं. वहीं परीक्षा केंद्र में किसी भी तरह के डिजिटल डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है.