CBSE, CISCE की टर्म 1 परीक्षाओं में ऑनलाइन विकल्प देने की याचिका पर SC में आज होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में आगे कहा गया है कि "ऑफलाइन परीक्षा होने के कारण COVID-19 का संक्रमण फेलने का खतरा ज्यादा है. ऐसे में छात्रों को ऑनलाइन मोड का विकल्प प्रदान करना चाहिए. हाइब्रिड मोड में अगर इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, तो सामाजिक दूरी बनी रहेगी". इसी याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई की जानी है.

16 नवंबर से शुरू हो गई हैं CBSE टर्म 1 परीक्षाएं

सीबीएसई और सीआईएससीई की 10 वीं और 12 वीं कक्षा की परीक्षाएं (Term-1 Board Exams of 10th and 12th) दो चरणों में आयोजित की जा रही हैं, जो कि टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षाएं हैं. 12 वीं और 10 वीं कक्षा की सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा (CBSE First Term Exam 2021) शुरू हो गई हैं.16 नवंबर को 12 वीं कक्षा टर्म 1 परीक्षा की शुरुआत हुई हैं, जबकि 10 वीं कक्षा की सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा (CBSE 10 Class First Term Exam 2021) 17 नवंबर से स्टार्ट हो गई हैं.

सीआईएससीई 10 वीं कक्षा की टर्म 1 परीक्षा अगले सप्ताह से शुरू होने वाली हैं. वहीं सीबीएसई टर्म 2 की परीक्षाएं अगले महीने से शुरू हो जाएंगी.