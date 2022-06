CBSE 10, 12 Results 2022: सीबीएसई इस दिन जारी करेगा कक्षा 10वीं, 12वीं के नतीजे, डेट देखें

CBSE 10th, 12th Results 2022: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम का इंतज़ार कर रहे छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है. बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा इस महीने के अंत तक कक्षा 10वीं की टर्म 2 परीक्षा परिणाम घोषित किए जा सकते हैं, जबकि कक्षा 12वीं का परिणाम 2022 जुलाई के दूसरे सप्ताह तक घोषित किए जाने की संभावना है.

रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीएसई कक्षा 10 परीक्षा 2022 के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, परिणाम की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी. बता दें कि, बोर्ड ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दिया है.

कक्षा 10 और 12 के नतीजे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, cbresults.nic.in पर ऑनलाइन मोड में उपलब्ध होंगे. सीबीएसई टर्म 2 का परिणाम टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा में छात्रों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाएगा. छात्र अपना स्कोरकार्ड ऑफिसियल वेबसाइट से डाउनलोड करने में सक्षम होंगे.

CBSE 10th, 12th Results 2022: कैसे देखें

सीबीएसई द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के बाद, नीचे बताए गए चरणों का पालन करके आसानी से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे.

सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, cbresults.nic.in पर जाएं

होमपेज पर खुलने वाले 'Result' टैब पर क्लिक करें

अब उम्मीदवारों को एक रिजल्ट पेज पर भेज दिया जाएगा

CBSE Class 10th Result 2022' या 'CBSE Class 12th Result 2022' लिंक में से किसी एक को चुनें.

अपने क्रेडेंशियल्स “रोल नंबर” का उपयोग करके लॉग इन करें, और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें

स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें या प्रिंटआउट लेकर भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रख लें

ये भी पढ़ें- Himachal Pradesh 10th Result 2022: हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट की घोषणा 27 जून को करेगा

JEE Main 2022: अटकलों के बीच जेईई मेन जून सेशन की परीक्षा आज से शुरू

CUET-यूजी 2022 की परीक्षा 15 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगी

इस वर्ष 26 अप्रैल से 15 जून, 2022 तक आयोजित सीबीएसई 10वीं और 12वीं टर्म 2 की परीक्षा में लगभग 35 लाख से अधिक छात्र उपस्थित हुए थे. लगभग 21 लाख छात्र कक्षा 10 की परीक्षा में शामिल हुए थे और लगभग 14 लाख छात्र कक्षा 12 की परीक्षा में शामिल हुए थे. छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे.

छात्रों द्वारा पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब देखें

प्रश्न: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 2022 कब घोषित होगा? (When CBSE 12th Result 2022 will be declared?)

उत्तर: सीबीएसई कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम जुलाई के दूसरे सप्ताह तक घोषित किया जा सकता है.

प्रश्न: सीबीएसई 10वीं परिणाम 2022 कब घोषित किया जाएगा? (When CBSE 10th Result 2022 will be declared?)

उत्तर: सीबीएसई 10वीं के नतीजे इस महीने के अंत तक घोषित किए जा सकते हैं.

प्रश्न: क्या सीबीएसई रिजल्ट 2022 घोषित कर दिया गया है? (Is CBSE Result Declared 2022?)

उत्तर: नहीं, अभी तक सीबीएसई 2022 परीक्षा परिणाम की घोषणा नहीं की गई है. अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप इस खबर को पढ़ सकते हैं.