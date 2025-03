AILLET 2025: लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन 25 मार्च से शुरू, ऐसे करें अप्लाई

AILLET 2025: आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मोहाली ने घोषणा की है कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AIL LET 2025) के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू होगी. इससे पहले, AILLET 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी 22 मार्च से शुरू होने वाला था. AIL LET 2025 परीक्षा की तारीख 24 मई है. AIL LET 2025 परीक्षा एक ही सत्र में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित की जाएगी. AIL LET 2025 आवेदन फॉर्म में सुधार विंडो 3 मई को खुलेगी.

यहां कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन

उम्मीदवार 6 मई तक पहले से जमा किए गए AIL LET 2025 आवेदन फॉर्म पर अपने विवरण एडिट कर सकेंगे. AIL LET एडमिट कार्ड 2025 14 मई को उपलब्ध होगा. AIL LET 2025 रजिस्ट्रेशन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट ail.ac.in पर जाकर भर सकते हैं. बिना किसी लेट फाइन के AIL LET 2025 रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 26 अप्रैल है. लेट फाइन के साथ AIL LET रजिस्ट्रेशन 2025 की आखिरी तारीख 1 मई है.

एप्लीकेशन फीस

AIL LET 2025 रजिस्ट्रेशन फीस 3,300 रुपये है. लेट फाइन 1,000 रुपये है.ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, AIL LET 2025 का रिजल्ट 3 जून को जारी होगा. AIL LET 2025 काउंसलिंग दो राउंड में आयोजित की जाएगी. AIL LET 2025 काउंसलिंग की तारीखें बाद में बताई जाएगी. AIL LET 2025 की परीक्षा सीबीटी मोड में होगी.

एग्जाम पैटर्न

AIL LET 2025 परीक्षा के लिए 2 घंटे है. AIL LET में कुल अंक 200 नंबर दिए जाएंगे. AIL LET 2025 परीक्षा में 4 सेक्शन होंगे- कानून योग्यता, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, सामान्य अंग्रेजी, मानसिक क्षमता. AIL LET 2025 परीक्षा पैटर्न के अनुसार, हर सेक्शन का भार समान होगा. AIL LET 2025 प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न शामिल होंगे. उम्मीदवारों को हर सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तरों के लिए कोई नंबर नहीं काटा जाएगा.

ये भी पढ़ें-Success Story: एक नहीं, दो नहीं तीन बार हुईं UPSC परीक्षा में फेल, चौथी बार में मिली सफलता, IPS बनने के लिए छोड़ी लाखों की नौकरी