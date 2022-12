AILET 2023: NLU ने जारी किया लॉ एंट्रेंस टेस्ट का प्रोविजनल आसंर-की, 14 दिसंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति

AILET 2023 Provisional Answer Key (बीए एलएलबी ऑनर्स) : इस लिंक से करें चेक

AILET 2023 Provisional Answer Key (एलएलएम) : इस लिंक से करें चेक

AILET 2023 Provisional Answer Key (पीएचडी) : इस लिंक से करें चेक

जो उम्मीदवार एआईएलईटी आंसर-की (AILET 2023 answer key) से संतुष्ट नहीं है, वे इसपर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं. आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को 500 रुपये ऑब्जेक्शन फीस देना होगा. प्रोविजनल आंसर-की पर उम्मीदवार 14 दिसंबर 2022 की सुबह 11 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसके बाद किसी भी आपत्ति पर यूनिवर्सिटी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा.

एआईएलईटी फाइनल आंसर-की के दिसंबर के तीसरे हफ्ते यानी अगले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है. वहीं एआईएलईटी का रिजल्ट दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है.

बता दें कि एआईएलईटी परीक्षा का आयोजन 11 दिसंबर 2022 को ऑफलाइन मोड में देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. इस प्रवेश परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को पांच वर्षीय बीए एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी कार्यक्रमों में दाखिला मिलता है.

AILET 2023: आंसर-की ऐसे करें चेक

1.एनएलयू दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट nludelhi.ac.in पर जाएं.

2.AILET 2023 प्रवेश पोर्टल खोलें.

3.प्रोग्राम-वाइज AILET 2023 आंसर-की लिंक पर क्लिक करें.

4.आंसर-की स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी.

5.अब आंसर-की डाउनलोड करें और अपने अंकों की गणना करें.