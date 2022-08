CUET एग्जाम के पांचवे चरण के लिए एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा इस तारीख से शुरू

CUET के पांचवे चरण की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप

1.सबसे पहले उम्मीदवार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाएं.

2.इसके बाद होमपेज पर, 'Release of Admit Cards for Phase 5 of Common University Entrance Test [CUET (UG)-2022] Examination to be held on 21, 22, and 23 August 2022 –Reg' or click on the 'Download Admit Card'नोटिस पर क्लिक करें या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक कर दें.

3.एक नया पेज खुलेगा जहां आपको लॉग इन करना होगा.

4.अब स्क्रीन पर CUET UG 2022 फेज 5 का एडमिट कार्ड दिखाई देगा.

5.इसे चेक करें और एक प्रति डाउनलोड करके प्रिंट ले लें.

सीयूईटी यूजी 2022 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उसमें अपना नाम, परीक्षा केंद्र, फोटोग्राफ और परीक्षा तिथि की जांच सावधानी से कर लें. यदि एडमिट कार्ड में किसी तरह की कोई गलती नजर आती है, तो एनटीए से संपर्क करें और एडमिट कार्ड में दर्ज त्रुटि को दूर कराएं. सीयूईटी फेज 5 की परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि सीयूईटी यूजी फेज 5 एडमिट कार्ड को परीक्षा केंद्र पर अवश्य लेकर जाएं. अन्यथा उन्हें परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश नहीं मिलेगा. एनटीए ने पांचवे चरण की सीयूईटी यूजी परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी की जानकारी पहले ही जारी कर दी है.

