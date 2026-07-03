New Age Careers: Gen Z के जमाने के 7 करियर, जम गए तो होती है लाखों में कमाई

New Age Careers: एक समय था जब हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अधिकारी या चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशों को ही सबसे सुरक्षित और सम्मानजनक करियर माना जाता था. लेकिन डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सोशल मीडिया और स्टार्टअप के साथ आज करियर के विकल्प पहले से कहीं अधिक हो गए हैं.

Gen Z के जमाने के 7 करियर

1. यूएक्स (UX) और यूआई (UI) डिजाइनर

आज लगभग हर मोबाइल ऐप, वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के पीछे UX और UI डिजाइनरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

काम क्या होता है-

वेबसाइट और ऐप को उपयोग में आसान बनाना

बेहतर यूजर एक्सपीरियंस तैयार करना

डिजाइन और टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन बनाना

ई-कॉमर्स, फिनटेक और आईटी कंपनियों में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है.

2. कंटेंट क्रिएटर

यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कंटेंट क्रिएशन को एक बड़े प्रोफेशन में बदल दिया है.

इस क्षेत्र में काम के मौके-

वीडियो क्रिएटर

एजुकेशनल क्रिएटर

टेक रिव्यूअर

ट्रैवल व्लॉगर

पॉडकास्टर

फूड ब्लॉगर

कंटेंट क्रिएटर विज्ञापन, ब्रांड कोलेबरेशन, एफिलिएट मार्केटिंग और सब्सक्रिप्शन के जरिए अच्छा कमाते हैं.

3. डेटा साइंटिस्ट

डेटा साइंटिस्ट बड़ी मात्रा में उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करके कंपनियों को बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद करते हैं.

जरूरी स्किल्स-

Python

SQL

Machine Learning

Statistics

Data Visualization

4. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट

डिजिटल दुनिया के विस्तार के साथ साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ा है. साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ कंपनियों, बैंकों और सरकारी संस्थानों के डेटा और नेटवर्क को सुरक्षित रखने का काम करते हैं. इस क्षेत्र में भारत ही नहीं, विदेशों में भी अच्छी नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं.

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5. गेम डेवलपर

मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है.

गेम डेवलपर ये करते हैं-

गेम डिजाइन करते हैं

प्रोग्रामिंग करते हैं

ग्राफिक्स और एनीमेशन पर काम करते हैं

वर्चुअल रियलिटी (VR) और ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) आधारित गेम तैयार करते हैं

6. एआई (Artificial Intelligence) इंजीनियर

AI आज स्वास्थ्य, बैंकिंग, शिक्षा, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे लगभग हर क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा है.

AI इंजीनियर ये काम करते हैं-

मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करते हैं

चैटबॉट बनाते हैं

ऑटोमेशन सिस्टम तैयार करते हैं

स्मार्ट एप्लिकेशन विकसित करते हैं

यह आने वाले वर्षों के सबसे तेजी से बढ़ते करियर विकल्पों में गिना जा रहा है.

7. क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर बढ़ते वैश्विक फोकस के कारण इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ रही है.

इनका काम ये होता है-