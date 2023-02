Stock Market Opening: सपाट नोट पर खुला शेयर बाजार, अडानी ग्रुप के शेयर तेजी के साथ कर रहे कारोबार

पिछले कारोबारी सत्र यानी सोमवार को सेंसेक्स 334.98 अंक यानी 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60,506.90 अंक पर बंद हुआ था. इसके साथ ही निफ्टी भी 89.45 अंक यानी 0.50 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,764.60 अंक पर बंद हुआ था.

अडानी ग्रुप की कंपनियों अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन लिमिटेड, अडानी विल्मर, अडानी ट्रांसमिशन आदि के शेयर तेजी देखी जा रही है. सुबह 9:20 बजे के करीब अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises Ltd)

2.48% की तेजी के साथ 1,611.75 पर ,अडानी विल्मर(Adani Wilmar Ltd) (4.57%) की तेजी के साथ 397.30 पर अडानी ट्रांसमिशन (Adani Transmission Ltd) 3.87% की तेजी के साथ 1,305.05 पर और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (Adani Ports and Special Economic Zone Limited) के शेयर 3.40% की तेजी के साथ 564 के लेवल पर पहुंचकर कारोबार कर रहा है.