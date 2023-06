आज से अदाणी ग्रुप की 4 कंपनियों के सर्किट लिमिट बढ़े, ASM फ्रेमवर्क से बाहर आया NDTV

अदाणी समूह की चार कंपनियों का सर्किट लिमिट बढ़ा.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अदाणी ग्रुप की चार कंपनियों के सर्किट लिमिट में बदलाव किया है. ये कंपनियां हैं अदाणी पावर (Adani Power Ltd.), अदाणी विल्मर (Adani Wilmar Ltd.), अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Ltd.) और अदाणी ट्रांसमिशन (Adani Transmission Ltd.).