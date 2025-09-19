विज्ञापन

हादसे से पहले जुबीन गर्ग का आखिरी वीडियो वायरल, यॉट पर टीम के साथ जमकर एन्जॉय करते दिखे सिंगर

फिल्म गैंगस्टर के लिए या अली और कृष 3 के लिए सॉन्ग दिल तू ही बता गाने वाले बेहतरीन सिंगर जुबीन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे हैं. आज 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के वक्त उनकी पानी में डूबने से मौत हो गई.

नई दिल्ली:

फिल्म गैंगस्टर के लिए या अली और कृष 3 के लिए सॉन्ग दिल तू ही बता गाने वाले बेहतरीन सिंगर जुबीन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे हैं. आज 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के वक्त उनकी पानी में डूबने से मौत हो गई. जुबीन 20 और 21 सितंबर को सिंगापुर के सनटेक में आयोजित होने वाले चौथे पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में शामिल होने वाले थे और बीते कुछ दिनों से सिंगापुर में होने वाले इस इवेंट के लिए तैयारी कर रहे थे. सिंगर को इस इवेंट में बतौर ब्रांड एंबेसडर शिरकत करना था, लेकिन इवेंट होने से एक दिन पहले ही उनकी मौत ने उनके चाहने वालों को बड़ा सदमा पहुंचा दिया. सिंगर की मौत पर इवेंट की ओर से भी शोक जताया गया है. अब सिंगापुर से सिंगर का बोट पर अपनी टीम के साथ एन्जॉय करने का वीडियो सामने आया है.

मौत के दिन सेलिब्रेशन का वीडियो

आपको बता दें, सिंगर जुबीन गर्ग फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए बीती 18 सितंबर को सिंगापुर पहुंचे थे और सिंगापुर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट जारी किया था. इस पोस्ट में सिंगर ने फेस्टिवल की जानकारी और अपने फैंस को यहां फ्री में आने का न्योता दिया था. आज 19 सितंबर को इवेंट से एक दिन पहले सिंगर अपनी टीम के साथ सिंगापुर में जमकर एन्जॉय कर रहे थे. अब सामने इस वीडियो में जुबीन को आज सुबह असम एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर के मेंबर्स के संग बोट पर पार्टी करते हुए देखा गया. वीडियो में जुबीन को ब्लैक रंग की शर्ट और चश्मा पहने अपनी टीम के मेंबर संग सोफे पर बैठे देखा जा रहा है. वीडियो से पता चलता है कि सिंगर ने इस महफिल का जमकर लुत्फ उठाया था.

सिंगर की दर्दनाक मौत

बता दें, सिंगर की स्कूबा डाइविंग के दौरान पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई. उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए. सिंगर की इस खौफनाक मौत से पूरा देश में सदमे में हैं. जुबीन कोई साधारण सिंगर नहीं थे, उन्होंने अपने सिंगिंग करियर में हजारों गाने गाए थे, जिसमें हिंदी के अलावा असमी, बंगाली और अन्य 40 भाषाएं भी शामिल थीं. जुबीन ने जब बॉलीवुड फिल्म गैंगस्टर के लिए सॉन्ग या अली गाया तो यह गाना उस वक्त बच्चे-बच्चे की जुबां पर रट गया था. वह आज भी अपने इस गाने से मशहूर हैं और बॉलीवुड में यह गाना उनकी सबसे बड़ी पहचान बनकर उभरा है.


 

