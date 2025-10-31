जुबीन गर्ग और उनकी वाइफ की 6 रेयर फोटो, एक खत से शुरू हुई थी लव स्टोरी, 15 गरीब बच्चों को लिया था गोद

असम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान इसी साल सितंबर में मौत हो गई, जिससे म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत बड़ी हानि हुई. अब उनकी याद में उनकी आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले 31 अक्टूबर को रिलीज हुई. इस फिल्म को लेकर असम में खासा क्रेज देखा जा रहा है, इस बीच हम आपको बताते हैं जुबीन गर्ग की वाइफ और उनकी लव स्टोरी के बारे में. जुबीन गर्ग असम के फेमस सिंगर थे, इसी साल सितंबर में स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिससे पूरे देश में शोक की लहर थी.

जुबीन गर्ग की मौत के बाद उनकी आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले 31 अक्टूबर को सिनेमाघर में रिलीज हुई. इस फिल्म के शो सुबह 4:25 से शुरू हो गए हैं और असम में सभी शो हाउसफुल है.

जुबीन गर्ग की वाइफ का नाम गरिमा सैकिया गर्ग हैं, उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. मुंबई की रहने वाली गरिमा ने जुबीन के गाने सुने और वो उनसे इतना प्रभावित हुई कि उन्हें एक लेटर लिखा और जिसका जवाब जुबीन ने भी लेटर के जरिए दिया.

गरिमा को जुबीन का एल्बम अनामिका और माया बहुत पसंद था और इन्हीं एल्बम को लेकर उन्होंने जुबीन को लेटर लिखा था. बॉलीवुड की फिल्मी कहानियों की तरह लेटर से दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई, दोनों शुरुआत में दोस्त बने धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई.

जुबीन गर्ग और गरिमा का रिश्ता उतार-चढ़ाव भरा रहा, उनकी फैमिली इस रिलेशनशिप के सपोर्ट में नहीं थी. गरिमा के पिता इस शादी के खिलाफ थे. वहीं, जुबीन के स्वभाव के कारण गरिमा भी कभी-कभी रिश्ते को खत्म करने का विचार करती थी.

लेकिन दोनों का प्यार इतना गहरा था कि सारी बाधाओं को प्यार करते हुए उन्होंने 4 फरवरी 2002 को दोनों ने शादी कर ली.

गरिमा पेशे से एक फैशन और कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, गरिमा और जुबीन के कोई बच्चे नहीं थे. लेकिन उन्होंने 15 गरीब बच्चों को गोद लिया था.

52 साल के सिंगर जुबीन गर्ग की जिंदगी हंसी-खुशी चल रही थी, लेकिन इसी साल सितंबर में सिंगापुर में एक यॉट पार्टी के दौरान स्कूबा डाइविंग करने गए सिंगर की अचानक मौत हो गई.