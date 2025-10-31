विज्ञापन

जुबीन गर्ग और उनकी वाइफ की 6 रेयर फोटो, एक खत से शुरू हुई थी लव स्टोरी, 15 गरीब बच्चों को लिया था गोद

सिंगर जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज हुई, इस बीच आइए हम आपको बताते हैं सिंगर की क्यूट सी लव स्टोरी के बारे में.

Read Time: 3 mins
Share
जुबीन गर्ग और उनकी वाइफ की 6 रेयर फोटो, एक खत से शुरू हुई थी लव स्टोरी, 15 गरीब बच्चों को लिया था गोद
जुबीन गर्ग और उनकी वाइफ की 6 फोटो
नई दिल्ली:

असम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान इसी साल सितंबर में मौत हो गई, जिससे म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत बड़ी हानि हुई. अब उनकी याद में उनकी आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले 31 अक्टूबर को रिलीज हुई. इस फिल्म को लेकर असम में खासा क्रेज देखा जा रहा है, इस बीच हम आपको बताते हैं जुबीन गर्ग की वाइफ और उनकी लव स्टोरी के बारे में. जुबीन गर्ग असम के फेमस सिंगर थे, इसी साल सितंबर में स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिससे पूरे देश में शोक की लहर थी.

जुबीन गर्ग की मौत के बाद उनकी आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले 31 अक्टूबर को सिनेमाघर में रिलीज हुई. इस फिल्म के शो सुबह 4:25 से शुरू हो गए हैं और असम में सभी शो हाउसफुल है.

Latest and Breaking News on NDTV

जुबीन गर्ग की वाइफ का नाम गरिमा सैकिया गर्ग हैं, उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. मुंबई की रहने वाली गरिमा ने जुबीन के गाने सुने और वो उनसे इतना प्रभावित हुई कि उन्हें एक लेटर लिखा और जिसका जवाब जुबीन ने भी लेटर के जरिए दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

गरिमा को जुबीन का एल्बम अनामिका और माया बहुत पसंद था और इन्हीं एल्बम को लेकर उन्होंने जुबीन को लेटर लिखा था. बॉलीवुड की फिल्मी कहानियों की तरह लेटर से दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई, दोनों शुरुआत में दोस्त बने धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई.

Latest and Breaking News on NDTV

जुबीन गर्ग और गरिमा का रिश्ता उतार-चढ़ाव भरा रहा, उनकी फैमिली इस रिलेशनशिप के सपोर्ट में नहीं थी. गरिमा के पिता इस शादी के खिलाफ थे. वहीं, जुबीन के स्वभाव के कारण गरिमा भी कभी-कभी रिश्ते को खत्म करने का विचार करती थी.

Latest and Breaking News on NDTV

लेकिन दोनों का प्यार इतना गहरा था कि सारी बाधाओं को प्यार करते हुए उन्होंने 4 फरवरी 2002 को दोनों ने शादी कर ली.

Latest and Breaking News on NDTV

गरिमा पेशे से एक फैशन और कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, गरिमा और जुबीन के कोई बच्चे नहीं थे. लेकिन उन्होंने 15 गरीब बच्चों को गोद लिया था.

Latest and Breaking News on NDTV

52 साल के सिंगर जुबीन गर्ग की जिंदगी हंसी-खुशी चल रही थी, लेकिन इसी साल सितंबर में सिंगापुर में एक यॉट पार्टी के दौरान स्कूबा डाइविंग करने गए सिंगर की अचानक मौत हो गई. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zubeen Garg, Zubeen Garg Love Story
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com