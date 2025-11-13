विज्ञापन

जूनियर जीनत अमान के 11 साल के बेटे ने बनाया वीडियो, धर्मेंद्र की फिल्म धरमवीर के गाने पर छत पर खूब किया डांस

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला छत पर जीनत अमान के अंदाज में डांस करती नजर आ रही है. दिलचस्प बात ये है कि इस वीडियो को खुद उस महिला के 11 साल के बेटे ने शूट किया है.

जीनत अमान की हमशक्ल का वीडियो हो रहा वायरल
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला छत पर जीनत अमान के अंदाज में डांस करती नजर आ रही है. दिलचस्प बात ये है कि इस वीडियो को खुद उस महिला के 11 साल के बेटे ने शूट किया है. वीडियो में महिला धर्मेंद्र और जीनत अमान की सुपरहिट फिल्म धरमवीर के गाने पर थिरकती दिख रही हैं. गुलाबी सूट और खुले बालों के साथ उन्होंने बिल्कुल जीनत अमान की तरह एक्सप्रेशन दिए हैं. वीडियो पर ढेरों व्यूज आ चुके हैं और यूजर्स के फनी कमेंट्स इसे और वायरल बना रहे हैं.

1977 में रिलीज हुई थी फिल्म

1977 में रिलीज हुई धरमवीर उस दौर की सुपरहिट फिल्म थी, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था. फिल्म में धर्मेंद्र, जितेंद्र, जीनत अमान और नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में थे. यह कहानी दो भाइयों की जुदाई और किस्मत के खेल पर आधारित थी, जो एक्शन, इमोशन और म्यूजिक का बेहतरीन मिश्रण थी. जीनत अमान इस फिल्म में अपने ग्लैमरस लुक और ग्रेसफुल डांस के लिए खूब पसंद की गई थीं.

जीनत अमान की बात करें तो वो 70 और 80 के दशक की सबसे बोल्ड और स्टाइलिश एक्ट्रेस मानी जाती हैं. मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने के बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा. हरे राम हरे कृष्णा, सत्यम शिवम सुंदरम, डॉन, यादों की बारात और कुरबानी जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की आइकॉन बना दिया. उनकी पर्सनल लाइफ में कई उतार-चढ़ाव रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं दिया.

इस वायरल वीडियो पर लोगों के मजेदार कमेंट्स भी आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाभी जी ने तो छत को भी डांस फ्लोर बना दिया". वहीं दूसरे ने कहा, "बेटे को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवॉर्ड मिलना चाहिए". 

